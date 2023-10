ERLANGEN. (1178) Am Donnerstagmorgen (12.10.2023) geriet in einem Einfamilienhaus im Erlanger Osten offenbar unbeaufsichtigtes Kochgut in Brand. Es entstand hoher Sachschaden.



Ein Bewohner eines Wohnanwesens in der Helmut-Anzeneder-Straße ließ nach ersten polizeilichen Erkenntnissen Kochgut unbeaufsichtigt.

Nach Auslösen des Rauchmelders stellten die Bewohner einen Brand in der Küche fest und brachten sich in Sicherheit. Beide Bewohner blieben unverletzt

Die umgehend über Notruf verständigte Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf andere Räume des Hauses verhindern. Dennoch entstand Sachschaden in Höhe von circa 100.000 EUR.

Auf Grund der starken Rußentwicklung ist das Anwesen vorerst nicht bewohnbar.

Die Hausbesitzer werden nun durch Angehörige betreut.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die weiteren Ermittlungen bezüglich des Brandgeschehens übernommen.



Erstellt durch: Stefan Schmid / bl