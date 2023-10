OBERPFALZ/NABBURG, LKR. SCHWANDORF. Am Samstag, den 07. Oktober 2023, veranstaltete das Polizeipräsidium Oberpfalz bei der Bereitschaftspolizei in Nabburg zum dritten Mal einen Aktionstag zur Nachwuchswerbung. Unter dem Motto „Fordere Dich heraus!“ durften Interessierte unter anderem probehalber den Sporttest der Bayerischen Polizei ablegen und sahen sofort, ob sie körperlich fit genug für den Polizeiberuf sind.



An drei verschiedenen Stationen lernten die knapp 60 jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Polizei näher kennen. Viele von ihnen kamen auch in Begleitung ihrer Eltern.

Unter anderem konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Umgang mit Schusswaffen mit dem modernen Lasertrainingssystem ausprobieren. Diese Station zeigte sich sowohl bei Jung und Alt überaus beliebt. Zudem wurden Waffen und Ausrüstung der Polizei vorgestellt. Es bestand die Gelegenheit, sich die schwere polizeiliche Schutzausrüstung anzusehen und zu testen.

Wo wohnen die Polizeianwärter während der Ausbildung? Wie läuft die Ausbildung ab? Diese Fragen wurden durch Beamte in Ausbildung und durch die Einstellungsberaterin vor Ort beantwortet.

Auch wurde ein exklusiver Einblick in die Zimmer der Auszubildenden gewährt. Wo und wie lebt eine Anwärterin bzw. ein Anwärter bei der Polizei? Hier bekam man aus erster Hand die Erfahrungen der Polizeischülerinnen und -schüler, die sich den Fragen der Interessierten stellten.

Zum Schwitzen brachte zweifelsfrei der im Mittelpunkt stehende Sporttest. Dieser umfasste die Stationen Bankdrücken, Pendellauf, Ausdauerlauf (sog. Cooper-Test) und Springen über eine Kleinbank. Diese Übungen müssen beim Einstellungstest der Bayerischen Polizei bestanden werden. (Weitere Infos: https://www.mit-sicherheit-anders.de/deine-bewerbung/pruefungs-und-auswahlverfahren/sportpruefung/)

Der Oberpfälzer Polizeipräsident Thomas Schöniger ließ es sich nicht nehmen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer persönlich zu begrüßen und freute sich über die vielen motivierten Gesichter. Dabei bedankte er sich auch beim Leiter der Außenstelle Nabburg, Erster Polizeihauptkommissar Jürgen Pfaffenzeller, der den Aktionstag mit einigen Kolleginnen und Kollegen der Bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützte.

Am Ende der Veranstaltung erhielten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Urkunde zur Erinnerung. Bei deren Übergabe blickten die Organisatoren des Polizeipräsidiums in manche erschöpfte, aber vor allem in viele glückliche und strahlende Gesichter.

Besonders erfreulich war das herausragende Ergebnis einer jungen Teilnehmerin, die den Sporttest mit einer Note von 1,5 bestanden hatte.

Den Kontakt und alle weiteren Informationen zum Polizeiberuf in Bayern findet man unter: https://www.mit-sicherheit-anders.de/ .