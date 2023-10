NÜRNBERG. (1177) Am frühen Mittwochmorgen (11.10.2023) zeigte sich ein Unbekannter gegenüber einer Frau in der Nürnberger Gartenstadt in schamverletzender Weise. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Die Geschädigte befand sich gegen 05:20 Uhr auf dem Gehweg der Straße „Finkenbrunn“. Ein unbekannter Mann lief an der Frau vorbei, blieb wenige Meter entfernt stehen und entblößte sich vor ihr. Im Anschluss nahm er sexuelle Handlungen an sich selbst vor.

Zu dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor:

Etwa 170 cm groß, etwa 30 bis 35 Jahre alt, schlank. Er trug eine weiß/beige, sportliche Jacke, eine dunkle Jeanshose, eine schwarze Basecap (Schirmmütze) und schwarze Schuhe.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler