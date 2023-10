GELDERSHEIM, LKR. SCHWEINFURT. Am Montagabend wurden drei Personen aus einer Gruppe von mehreren Unbekannten angegangen. Die gesuchten Täter forderten die Herausgabe von Wertgegenständen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt und bittet nun auch die Bevölkerung um Hinweise.

Gegen 19:50 Uhr befanden sich drei Bewohner der Anker-Einrichtung im Alter von 20, 31 und 36 Jahren nahe des Zugangsbereichs der Anker-Einrichtung in der Conn-Straße zu Fuß auf dem dortigen Rad- und Fußweg. Den drei Fußgängern traten hier fünf Unbekannte entgegen. Einer der Unbekannten bedrohte die Geschädigten und forderte die Herausgabe von Wertgegenständen. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 20-Jährige eine Schnittverletzung an der Hand und der 36-Jährige eine Platzwunde erlitten. Der 31-Jährige blieb unverletzt. Die unbekannte Personengruppe konnte ohne Beute flüchten. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen zu den Tatumständen und auch dem eingesetzten

Tatmittel übernommen und bittet nun auch um Zeugenhinweise.

Die drei Geschädigten konnten zwei der unbekannten Personen wie folgt beschreiben:

Schlank, ca. 170 cm groß

Kurze schwarze Haare

Unrasiert bzw. Drei-Tage-Bart

Beide Personen trugen schwarze Hosen und weiße Pullover

Von den weiteren Personen liegt keine nähere Beschreibung vor.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt nahm die Ermittlungen auf und bittet nun Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.