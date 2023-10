COBURG. Im Laufe des Mittwochabend wurden erneut verschiedene Objekte in Coburg mit politisch motivierten Graffitis versehen. Die Kriminalpolizei Coburg bittet um Zeugenhinweise.

Bereits am Sonntag, 8. Oktober, wurden im Stadtgebiet von Coburg mehrere Objekte mit Graffitis besprüht. Es wurde berichtet. Nun ist es am Mittwochabend, im Zeitraum von 18 Uhr bis 23 Uhr, erneut zu solchen Schmierereien gekommen. Betroffen waren diesmal unter anderem die Toilettenwand zwischen dem Hauptbahnhof und dem Zentralen Omnibusbahnhof, die Gaststätte Gerberhof und die Commerzbank in der Hindenburgstraße. Der Streifzug der Schmierer zog sich quer durch das ganze Stadtgebiet.

Die Kriminalpolizei Coburg geht davon aus, dass die Taten vom Sonntag und Mittwoch im Zusammenhang stehen und bitten nochmals um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Tel.-Nr. 09561/645-0.