REGENSBURG. Am Mittwoch, den 11. Oktober 2023, ereignete sich bei den Bahnhofsgrünanlagen in Regensburg ein Raubdelikt zum Nachteil eines 24-jährigen Mannes. Die Täter-Duo konnte nach der Tat flüchten. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Mittwochmittag, gegen 11:45 Uhr, traten zwei bislang unbekannte Männer an einen 24-jährigen Mann heran. Sie wurden handgreiflich und im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung wurde dem 24-jährigen Tunesier das Mobiltelefon geraubt. Im Anschluss an die Tat flüchtete das Duo in unbekannte Richtung. Der geschädigte Mann blieb unverletzt.

Die tatverdächtigen Männer sollen zwischen 25 und 30 Jahren alt sein. Sie werden wie folgt beschreiben

Täter 1:

circa 1,80 Meter groß

südländisches Aussehen

athletische Statur

Glatze

Tattoo unterhalb des Auges

Bekleidung: schwarze Schuhe, schwarze Sonnenbrille, rote Hose

Täter 2:

circa 1,75 Meter groß

südländisches Aussehen

kurze Haare und Kinnbart

Bekleidung: roter Jogginganzug

Bisherige Ermittlungen führten noch nicht zur Ergreifung der beiden Männer. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg hat die Bearbeitung des Falls übernommen und bittet nun Zeugen sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.