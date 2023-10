REGENSBURG. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Regensburg Süd am Dienstag, den 10. Oktober, verschiedene Drogen sicher. Gegen den mutmaßlichen Dealer ermittelt nun die Kriminalpolizei Regensburg.

Die Regensburger Polizei führte Ermittlungen gegen einen 46-jährigen Mann. In diesem Zusammenhang wurde nach Beschluss durch die Staatsanwaltschaft Regensburg dessen Wohnung in der Regensburger Innenstadt durchsucht. Hierbei wurden mehrere tausend Euro Bargeld, Kokain im dreistelligen Grammbereich sowie weitere Drogen, Marihuana und Ecstasy, aufgefunden. Zum Zeitpunkt der Wohnungsdurchsuchung war der mutmaßliche Drogenhändler nicht zuhause. Stattdessen trafen die Beamten auf einen 49-jährigen Mann, der ebenfalls wenige Gramm Kokain bei sich hatte. Außerdem konnten die Polizisten feststellen, dass der angetroffene Mann mit Haftbefehl gesucht wurde. Sie nahmen diesen daraufhin fest. Der Wohnungsinhaber und mutmaßliche Drogendealer konnte ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt, am 11. Oktober, festgenommen werden. Er wurde einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Der 46-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zu diesem Verfahrenskomplex werden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg geführt und sind noch nicht abgeschlossen. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Bearbeitung dieser Fälle und ermittelt gegen den 46-jährigen Mann wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und gegen den 49-jährigen Tatverdächtigen wegen des illegalen Besitzes.