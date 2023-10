REGENSBURG. Am Dienstag, den 10. Oktober 2023, konnte ein mutmaßliche Einbrecher von der Regensburger Polizei auf frischer Tat festgenommen werden. Der 23-jährige Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen 22.40 Uhr verschaffte sich ein 23-jähriger Tunesier gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Kasernenviertel in Regensburg. Ein aufmerksamer, besorgter Anwohner des Mehrfamilienhauses verständigte die Polizei. Aufgrund der schnellen Alarmierung gelang es den Polizisten den Einbrecher, der gerade flüchten wollte, festzuhalten. Der mutmaßliche Täter wehrte sich und leistete Widerstand gegen die Polizeibeamten, wodurch diese leicht verletzt wurden. Letztendlich gelang es der Polizei, den 23-jährigen Einbrecher festzunehmen. Der Wohnungsbesitzer war zum Zeitpunkt der Tat nicht zu Hause.

Der Tatverdächtige wurde am 11. Oktober einem Ermittlungsrichter in Regensburg vorgeführt, welcher gegen diesen Haftbefehl erließ. Der mutmaßliche Täter wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Staatsanwaltschaft sowie Kriminalpolizei Regensburg führen die Ermittlungen fort.