1785. Einbruch in Großbaustelle – Maxvorstadt

Zwischen Dienstag, 10.10.2023, gegen 18:30 Uhr und Mittwoch, 11.10.2023, gegen 07:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem versperrten Baustellengelände in der Brienner Straße. Sie öffneten gewaltsam Büro- und Baucontainer. Den Tätern gelang es zahlreiche Gerätschaften zu erbeuten und mit diesen unerkannt zu flüchten.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Brienner Straße, Dachauer Straße, Augustenstraße, Rottmannstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1786. Trickdiebstahl – Neuhausen

Am Mittwoch, 11.10.2023, gegen 16:10 Uhr, kontaktierte eine 83-Jährige mit Wohnsitz in München einen bislang unbekannten Mann telefonisch für eine Teppichreinigung. Die Nummer hierzu hatte sie von einem Flyer.

Gegen 19:00 Uhr kam eine männliche Person zur Wohnung der 83-Jährigen und begutachtete den Teppich. Hierfür ging der Mann durch die gesamte Wohnung. Nachdem er die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte sie fest, dass mehrere Schmuckstücke entwendet worden waren.

Der Gesamtschaden ist noch nicht bezifferbar und Teil der Ermittlungen. Auch zu der Telefonnummer, über den die über 80-Jährige den unbekannten Täter kontaktiert hatte, dauern die Ermittlungen an.

Das Kommissariat 55 (Trickdiebstahl) führt die Ermittlungen in diesem Fall.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Karl-Schurz-Straße, Wendl-Dietrich-Straße, Renatastraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1787. Schwerpunkteinsatz der illegalen Wohnungs- und Hotelprostitution – Stadtgebiet München

Am Dienstag, 10.10.2023, führte das Kommissariat 35 (Menschenhandel/Prostitution/Zuhälterei) einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der illegalen Wohnungs- und Hotelprostitution durch.

Insgesamt wurden vier Örtlichkeiten (drei kurzzeitvermietete Privatwohnungen in Schwabing, Laim und Westend und ein Bordell in Pasing) kontrolliert.

Abschließend wurden ein Vergehen der verbotenen Prostitutionsausübung und ein Vergehen nach dem Aufenthaltsgesetz zur Anzeige gebracht, als auch insgesamt sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Prostitutionsschutzgesetz und nach dem Aufenthaltsgesetz.

Die abschließenden Ermittlungen führt das Kommissariat 35 der Münchner Kriminalpolizei.

1788. Vergewaltigung – Aubing

Am Mittwoch, 11.10.2023, gegen 05:00 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 44 (Moosach) zu einem Campingplatz in Langwied gerufen. Über den Polizeinotruf 110 ging die Mitteilung wegen eines dortigen Randalierers ein. Vor Ort wurde ermittelt, dass ein 29-jähriger Mann (ungarischer Staatsangehöriger) an seiner 27-jährigen Lebensgefährtin trotz Gegenwehr den Geschlechtsverkehr vollzogen hatte.

Die 27-Jährige flüchtete sich anschließend zu einem anderen Campingplatzbewohner, der die Polizei verständigte.

Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Die 27-Jährige wurde rechtsmedizinisch untersucht.

Das Kommissariat 22 führt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall.

1789. Brand – Moosach

Am Mittwoch, 11.10.2023, gegen 19:15 Uhr, wurde der Polizei über den Notruf 110 in einem Wohnanwesen der Gärtnerstraße eine starke Rauchentwicklung mitgeteilt. Eintreffende Polizeibeamte stellten am Einsatzort in einer Wohnung des zweiten Obergeschosses einen Brand fest.

Der 78-jährige Wohnungsinhaber befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Wohnung. Er wurde durch die Feuerwehr geborgen und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt eine Rauchintoxikation.

Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Wohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

1790. Brand – Untergiesing

Am Donnerstag, 12.10.2023, gegen 05:00 Uhr, kam es aus bislang ungeklärten Gründen in der Wohnung eines über 80-Jährigen in einem Wohnanwesen in der Schellenbergstraße zu einem Brand. Ein Anwohner verständigte über den Notruf 110 die Polizei.

Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden den Wohnungsinhaber im Wohnzimmer vor und konnten ihn aus der bereits stark verrußten Wohnung bergen. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt schwere Verbrennungen.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

1791. Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Kraftradfahrer; zwei Personen verletzt – Obermenzing

Am Mittwoch, 11.10.2023, gegen 12:15 Uhr, fuhr ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Liegefahrrad die Carl-Hanser-Straße in Richtung Mühlangerstraße, welche er geradeaus überqueren wollte. Zeitgleich fuhr ein 63-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Kraftrad MV Agusta die Mühlangerstraße in Richtung Untermenzing.

Auf der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß. Der über 80-Jährige wurde schwer verletzt und durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 63-Jährige wurde leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 3.000.- Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

1792. Fahrradfahrer stürzt alleinverschuldet – Milbertshofen am Hart

Am Mittwoch, 11.10.2023, gegen 19:00 Uhr, fuhr ein 76-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad die Rathenaustraße Richtung Schleißheimer Straße. Auf Höhe der Hugo-Wolf-Straße verlor er die Kontrolle und stürzte. Durch den Sturz verletzte sich der 76-Jährige schwer (Kopfverletzung) und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrradfahrer trug keinen Helm. Es wurde bei der Unfallaufnahme eine Alkoholisierung bei ihm festgestellt, weswegen eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

Dazu appelliert die Münchner Polizei an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, sich stets vorausschauend, umsichtig und vorsichtig im Straßenverkehr zu verhalten und gegenseitig Rücksicht, insbesondere auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden, zu nehmen.

1793. Kraftradfahrer entzieht sich Verkehrskontrolle; eine Person verletzt – Trudering

Am Mittwoch, 11.10.2023, gegen 14:40 Uhr, sollte ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Kraftrad auf der Kreillerstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein uniformierter Polizeibeamter wies den Kraftradfahrer mittels Handzeichen in eine Parklücke ein. Der 37-Jährige schüttelte daraufhin den Kopf und beschleunigte das Kraftrad.

In der Folge verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw BMW. Hierdurch kam der 37-Jährige zu Sturz und verletzte sich. Er wurde vor Ort ambulant durch einen Rettungsdienst behandelt.

An seinem Kraftrad entstand Totalschaden. Der Pkw BMW wurde schwer beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 15.000.- Euro geschätzt.

Die Fahrbahn wurde während der Unfallaufnahme auf einen Fahrstreifen verengt. Es kam dadurch zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der Kreillerstraße.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

1794. Kleinkraftradfahrer stürzt alleinverschuldet; eine Person verletzt – Hasenbergl

Am Mittwoch, 11.10.2023, gegen 16:50 Uhr, fuhr ein 54-Jähriger mit Wohnsitz in München die Linkstraße in Richtung Olympiapark. Auf Höhe der Hausnummer 31 verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Kleinkraftrad und stürzte. Hierbei stieß er gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Mercedes. Durch den Sturz wurde der 54-Jährige verletzt und vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kleinkraftrad und der Pkw Mercedes wurden leicht beschädigt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1795. Motorradfahrer verunfallt alleinbeteiligt – Riem

Am Mittwoch, 11.10.2023 gegen 19:50 Uhr fuhr ein 57-jähriger mit seinem Motorrad auf der Lehrer-Wirth-Straße in Richtung Norden. An der Kreuzung zur Willy-Brandt-Alle, welche von der Lehrer-Wirth-Straße mit zwei Linksabbiegerspuren und einer Rechtsabbiegerspur (Verkehrszeichen 214-230) geregelt ist, hielt sich der 57-Jährige nicht an die Verkehrsführung und fuhr laut Zeugenaussagen mit seinem Motorrad geradeaus gegen ein verschlossenes Rolltor.

Bei dem Zusammenstoß stürzte der 57-Jährige und erlitt schwerere Verletzungen welche derzeit stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Gesamtschaden am Motorrad wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Am Rolltor zum Messegelände entstand kein Sachschaden.

Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang führt derzeit die Münchner Verkehrspolizei.

1796. Veranstaltung: Gemeinsame Fahrradcodieraktion ADFC und Polizei München – Riem

Am Freitag, 13.10.2023, im Zeitraum 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr findet die letzte diesjährige gemeinsame Fahrradcodieraktion am Willy-Brand-Platz (Riem Arcaden) statt. Im Rahmen der Veranstaltung klären Polizeibeamte insbesondere zum Thema Fahrraddiebstahl auf und geben nützliche Hinweise und Tipps, um nicht Opfer eines Fahrraddiebstahls zu werden. Hier sind Kolleginnen und Kollegen des Kommissariats 105 (Prävention und Opferschutz), der örtlichen Polizeiinspektion 25 (Riem) und Verkehrspolizei (Verkehrserzeihung) anwesend. Das Kommissariat 105 bringt auch den „rollenden Sicherheitsberater“ (RoSi) mit und kann zum Thema „Einbruch-Schutz“ informieren und beraten.

Aus polizeilicher Sicht ist ein codiertes Fahrrad sehr sinnvoll, um zum Beispiel im Falle eines Verlustes oder Diebstahls das Fahrrad dem Geschädigten bzw. Verlierer schnell zuzuordnen und es ihm wieder auszuhändigen. Der Kreisverband München des ADFC codiert seit über 20 Jahren Fahrräder mit dem EIN-Code (Eigentümer-Identifizierungs-Nachweis). Dieser Code wurde Anfang der 1990er Jahre von der hessischen Polizei entwickelt und wird heute in fast allen Bundesländern verwendet. Der Code setzt sich zusammen aus dem Stadt- bzw. Landkreis, einem Straßenschlüssel, der Hausnummer sowie der Initialen des Besitzers und der Jahreszahl der Codierung. So kann man über den Code Rückschlüsse auf den Eigentümer ermöglichen und eine Registrierung oder Datenverwaltung ist nicht notwendig.

Wie läuft eine Codierung ab?

Vor jeder Codierung muss der Besitzer des zu codierenden Fahrrades einen Personalausweis sowie einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad (z. B. Kaufbeleg) vorzeigen. Die Nummer des Ausweises wird auf dem Codierauftrag notiert. Ist keine Kaufquittung mehr vorhanden unterschreibt der Besitzer eine Eigentumserklärung, die der ADFC aufbewahrt. Der Code wird dann entsprechend eingetragen und an einen Techniker weitergegeben, der diesen dann am Fahrzeug eingraviert. Neben den Angaben zum Besitzer wird auch eine grobe Beschreibung des Fahrrades auf dem Auftrag notiert (Hersteller, Marke, Farbe, usw.). Auch die am Fahrrad bereits angebrachte Rahmennummer wird am Fahrrad direkt abgelesen und überprüft. Der fertig ausgefüllte Codierauftrag wird vom ADFC gescannt und archiviert. Das Original verbleibt beim Besitzer. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Grundsätzlich können alle Arten von Fahrrädern, auch E-Bikes (z.B. Pedelecs) codiert werden. Nicht codiert werden können Fahrräder aus Titan oder Carbon. Alternativ können diese Fahrräder etikettiert werden.

Der ADFC erhebt Kosten von bis zu 15 Euro pro codiertem Fahrrad. Die Beratung der Polizei ist kostenlos.

Dieses Jahr fanden bereits acht weitere Codieraktionen im Bereich des Polizeipräsidiums München statt.