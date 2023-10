EGGENFELDEN, LKR. ROTTAL-INN. Nach zwei Tankstellenüberfällen innerhalb kürzester Zeit am gestrigen Abend (11.10.2023) in der Innenstadt konnte ein Tatverdächtiger noch in der Nacht ermittelt und festgenommen werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge betrat ein zunächst unbekannter Mann um 21.49 Uhr eine Tankstelle in der Pfarrkirchener Straße und forderte Bargeld und Zigaretten. Er setzte dabei keinerlei Waffen oder gefährliche Gegenstände ein. Im Anschluss entfernte er sich zu Fuß. Gegen 22.02 Uhr wurde ein erneuter Überfall einer Tankstelle in der Lauterbachstraße gemeldet. Auch hier forderte der unbekannte Mann unbewaffnet Bargeld. Insgesamt kam er in den Besitz eines niedrigen 4-stelligen Eurobetrages und zwei Schachteln Zigaretten.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Eggenfelden mit Unterstützung umliegender Dienststellen und einem Polizeihubschrauber richtete sich der Tatverdacht schnell auf einen 24-Jährigen aus dem Stadtgebiet. Noch in der Nacht wurde die Wohnung des 24-Jährigen durchsucht. Dort konnte sowohl er als auch diverses Beweismaterial aufgefunden werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen zum Verdacht zweier Raubdelikte wurden von der Staatsanwaltschaft Landshut zusammen mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Diese dauern an.

Veröffentlicht: 12.10.2023, 11.13 Uhr