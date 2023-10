BAMBERG. Ein unbekannter Täter stieg in der Nacht auf Donnerstag in eine Wohnung in Bamberg ein. Der Einbrecher flüchtete, als die Familie auf ihn aufmerksam wurde. Die Kripo Bamberg sucht nach Zeugen.

Am Donnerstag, gegen 1.30 Uhr, brach ein unbekannter Täter über ein gekipptes Fenster in eine Wohnung in der Mittelstraße ein, während die Bewohner schliefen. Als der Einbrecher mehrere Schränke durchwühlte, wurde die Familie auf den Eindringling aufmerksam. Dieser flüchtete sofort, konnte jedoch eine Handtasche und zwei Geldbörsen stehlen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Bamberg geht nun den Hinweisen nach. Zur Unterstützung der Ermittlungen bittet die Polizei um Zeugenhinweise, die unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegengenommen werden.