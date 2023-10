ZEIL AM MAIN, LKRS. HASSBERGE/POLIZEIPRÄSIDIUM MITTELFRANKEN. (1174) Wie mit Meldung 1104 am 24.09.2023 berichtet, kam es in Unterfranken am 15.09.2023 zu einem Raubdelikt in einem Privatanwesen. Der gesuchte Tatverdächtige konnte dank intensiver Ermittlungsarbeit identifiziert werden. Gegen den Mann wurde inzwischen Haftbefehlt erlassen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.



Wie bereits vom Polizeipräsidium Unterfranken berichtet, gab sich ein Mann am 15.09.2023 gegenüber einer Anwohnerin der Straße Im Haag als Polizeibeamter aus und verschaffte sich so Zutritt zu ihrer Wohnung.

Als die Seniorin nach Aufforderung ihre Wertsachen vorzeigte und diese von dem Täter durchwühlt wurden, erkannte sie die Betrugsabsichten des Mannes. Daraufhin besprühte der Mann sie mit einer reizenden Flüssigkeit und flüchtete mit ihren Ersparnissen.

In der Folge veröffentlichte das Polizeipräsidium Unterfranken Bilder, die den Tatverdächtigen am Haus der Geschädigten zeigen. Währenddessen liefen bei der Kriminalpolizei Schweinfurt intensive Ermittlungen. Im Rahmen dieser konnte ein 52-

Jähriger aus dem Landkreis Bamberg als Tatverdächtiger ermittelt und durch die Kriminalpolizei Schweinfurt und Bamberg festgenommen werden. Er wurde anschließend einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg vorgeführt, der den

zuvor erwirkten Haftbefehl bestätigt hat. Der 52-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Öffentlichkeitsfahndung vom 22.09.2023 wird hiermit widerrufen. Da der Zweck der Maßnahme mit der Identifizierung des Beschuldigten weggefallen ist, wird darum gebeten, ab sofort von der Verwendung der Fahndungsfotos abzusehen.



Polizeipräsidium Unterfranken

erstellt: Janine Mendel