Alkohol- und Medikamenteneinfluss - Frau verursacht Unfall - Glücklicherweise niemand verletzt

MÖMBRIS, OT NIEDERSTEINBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Offensichtlich aufgrund von Alkoholkonsum und gleichzeitiger Medikamenteneinnahme hat eine Frau am Dienstagabend einen Unfall verursacht. Zum Glück ist es bei Blechschäden geblieben.

Die Autofahrerin ist gegen 19:40 Uhr mit ihrem Skoda auf der Alzenauer Straße in Richtung Michelbach unterwegs gewesen, als sie in einen dort geparkten Audi fuhr. Die Fahrerin ist bei dem Unfall unverletzt geblieben. Die hinzugerufene Streife der Alzenauer Polizei musste feststellen, dass die Dame offensichtlich deutlich alkoholisiert war und Medikamente eingenommen hatte. Dem Ermittlungsstand nach ist davon auszugehen, dass die Skoda-Fahrerin infolge der Rauschwirkung auf das geparkte Auto aufgefahren ist. Die Frau musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Der Skoda musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die Beamten haben ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Zwischen Montag, 19:00 Uhr, und Dienstag, 05:00 Uhr, wurde ein grauer Audi Q3 bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto stand in der Zeit in der Stadelmannstraße Höhe der 20er Hausnummern geparkt.

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. In der Zeit zwischen Samstag, 16:00 Uhr, und Montag, 07:30 Uhr, wurde der Außenspiegel eines geparkten Seat Ateca offensichtlich mutwillig abgeschlagen. Das Fahrzeug stand die Zeit über in der Gabelsbergerstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Dienstag, 07:30 Uhr, wurde ein roter Audi A5 bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto stand in der Zeit in der Rohestraße / Jahnstraße am Fahrbahnrand geparkt.

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. Am Montag wurde zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr ein Pkw der Marke VW auf dem Parkplatz der Ergo Versicherung in der Bahnstraße an der Fahrerseite angefahren.

SULZBACH, LKR. MILTENBERG. Wie erst jetzt polizeibekannt wurde, hat ein Unbekannter am 5. Oktober zwischen 08:00 Uhr und 15 Uhr ein E-Bike am Bahnhof in der Niedernberger Straße entwendet. Bei dem mit einem Schloss gesicherten Rad handelt es sich um ein Damenrad der Marke "Kalkhoff" in der Farbe Gelb.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.