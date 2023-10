A9 / BAYREUTH. Am Dienstagvormittag fanden Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth rund einen Zentner Marihuana in einem Pkw aus der Schweiz. Die Beamten nahmen den Fahrer fest. Gegen ihn erging Haftbefehl.

Am Dienstag, gegen 09.30 Uhr, kontrollierten Fahnder der Bayreuther Verkehrspolizei an der A9, Anschlussstelle Bayreuth-Süd, einen Pkw aus der Schweiz. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten kiloweise Marihuana in mehreren Müllsäcken und ein Messer in der Beifahrertür. Sie beschlagnahmten die Drogen und nahmen den 36-jährigen Fahrer noch vor Ort fest. Da dieser behauptete, beim Inhalt der Säcke handle es sich um sog. „Nutzhanf“, haben die Ermittler der Kriminalpolizei Bayreuth eine Untersuchung des Marihuanas veranlasst.

Nutzhanf oder auch Industriehanf zeichnet sich durch einen sehr geringen Wirkstoffgehalt aus. Trotzdem ist der unerlaubte Besitz laut Betäubungsmittelgesetz strafbar.

Der 36-Jährige wurde noch am Dienstagnachmittag einem Ermittlungsrichter in Bayreuth vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth Haftbefehl gegen den Mann. Er befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.