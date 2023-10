KASTL, LKR. AMBERG-SULZBACH. Am Montag, den 9. Oktober 2023, ereignete sich ein schwerer Betriebsunfall in einem Schreinerbetrieb in Kastl. Ein Mann erlitt tödliche Verletzungen.

Am Montagabend ging ein 69-jähriger Mann in einem Schreinerbetrieb seinen Tätigkeiten zur maschinellen Beförderung von Holzspänen nach. Aus noch nicht geklärter Ursache geriet der Mitarbeiter in den siloartigen Bunker, welcher mit Holzspäne gefüllt war, und wurde dadurch tödlich verletzt. Ein Einwirken Dritter kann nach aktuellem Stand der Ermittlungen ausgeschlossen werden.

Zur Betreuung der Mitarbeiter wurde ein Kriseninterventionsteam hinzugezogen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Amberg zur Klärung der Unfallursache werden in Zusammenarbeit mit dem hinzugezogenen Gutachter durchgeführt.