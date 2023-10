NEUMARKT I. D. OPF. Am Mittwoch, den 11. Oktober überfiel ein bislang unbekannter Täter eine Spielhalle in Neumarkt i. d. OPf. Die Regensburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 2:15 Uhr betrat ein unbekannter Mann eine Spielhalle in der Viehstraße in Neumarkt i. d. OPf. Unter Vorhalt einer Axt forderte der Unbekannte die Herausgabe von Bargeld. Mit der Beute im niedrigen dreistelligen Bereich flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Trotz der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei, bei welchen mehrere Streifenbesatzungen und auch Unterstützungskräfte des Polizeipräsidiums Mittelfranken eingesetzt waren, gelang es dem Mann zu flüchten. Im Verlauf des Tatgeschehens wurden keine Personen verletzt.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

circa 1,75 bis 1,80 Meter groß

schlanke Statur

Bekleidung: weiß-beige Kapuzenjacke, kurze rote Sporthose, weiße Maske, schwarzes Tuch, schwarze Schuhe, ein orangefarbener und ein weißer Handschuhe

Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm die weiteren Ermittlungen. Sie bittet zur Ergreifung des Täters um Mithilfe der Bevölkerung. Zeugenhinweise wurden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegengenommen.