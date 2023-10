1780. Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts – Neuhausen

-siehe Pressebericht vom 04.09.2023, Nr. 1448

-siehe Pressebericht vom 15.09.2023, Nr. 1535

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Freitag, 01.09.2023, gegen 16:45 Uhr, eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei wurden nach jetzigem Ermittlungsstand ein 21-Jähriger sowie ein 20-Jähriger (beide mit Wohnsitz in München) vor einem Wohnhaus in Neuhausen unvermittelt von mehreren bislang unbekannten Tätern angegriffen. Der 21-Jährige wurde hierbei mit einem unbekannten Gegenstand gegen den Kopf geschlagen. Die unbekannten Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Der 21-Jährige sowie der 20-Jährige wurden kurz darauf durch zwei unbeteiligte Bekannte verletzt vor dem Wohnhaus aufgefunden und durch den Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Schwere der Verletzungen des 21-Jährigen besteht der Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes.

Das Kommissariat 11 übernahm die Ermittlungen in dieser Sache. Diesbezüglich wurde auch die Ermittlungsgruppe “Renata“ gegründet, die sich speziell mit der Bearbeitung dieses Falles befasst.

Am Dienstag, 10.10.2023 wurde nun ab den frühen Morgenstunden im Rahmen dieses Ermittlungsverfahrens in Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft München I eine konzertierte Durchsuchungs- und Vernehmungsaktion in München durchgeführt. Hierbei wurden elf Wohnungen per Beschluss des AG München durchsucht und 13 Personen vernommen. An dieser Aktion waren über 150 Polizeibeamte beteiligt. In Folge daraus resultierender Nachfolgeermittlungen konnte im Laufe des gestrigen Vormittags ein 17-jähriger deutscher Tatverdächtiger mit Wohnsitz in München festgenommen werden. Der 17-Jährige äußert sich bislang nicht zur Tat. Gegen diesen wurde nun durch die Staatsanwaltschaft München I ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes beantragt. Eine richterliche Vorführung wird im Laufe des heutigen Tages durchgeführt.

1781. Verkehrsunfall zwischen Lkw und Fahrradfahrer – Pasing

Am Dienstag, 10.10.2023, gegen 08:00 Uhr, fuhr ein 49-Jähriger mit Wohnsitz in Niedersachsen mit einem Lkw die Weinbergerstraße stadteinwärts und beabsichtigte an der Kreuzung zur Blumenauerstraße in diese nach links abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad in dieselbe Richtung und wollte ebenfalls nach links in die Blumenauerstraße abbiegen.

Nachdem der Lkw-Fahrer den Kreuzungsbereich kurzfristig nun doch geradeaus überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Dieser stürzte und der Lkw überrollte das Fahrrad. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrrad wurde total beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

1782. Einbruch in Reihenhaus – Sendling

Im Zeitraum von Montag, 09.10.2023, gegen 11:00 Uhr und Dienstag, 10.10.2023, gegen 19:00 Uhr, wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter in ein Reihenhaus eingebrochen. Es wurde sich gewaltsam Zutritt über eine Terrassentür in das Haus verschafft. Mehrere Zimmer wurden im Anschluss durchsucht und es wurde Schmuck und Besteck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Danach flüchteten der oder die unbekannten Täter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ostmarkstraße, Clemens-Balz-Weg, Pählstraße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1783. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer; eine Person verletzt – Grünwald

Am Dienstag, 10.10.2023, gegen 07:00 Uhr, fuhr eine 37-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pedelec den für Fahrräder freigegebenen Gehweg der Nördlichen Münchner Straße in Richtung München. Zeitgleich fuhr ein 43-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw Nissan ebenfalls die Nördliche Münchner Straße in Richtung München.

Auf Höhe des Bavaria Filmplatzes fuhr die 37-Jährige unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn, da sie diese überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fahrradfahrerin. Diese stürzte zu Boden und wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 43-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

1784. Veranstaltung: Gemeinsame Fahrradcodieraktion ADFC und Polizei München – Riem

Am Freitag, 13.10.2023, im Zeitraum 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr findet die letzte diesjährige gemeinsame Fahrradcodieraktion am Willy-Brand-Platz (Riem Arcaden) statt. Im Rahmen der Veranstaltung klären Polizeibeamte insbesondere zum Thema Fahrraddiebstahl auf und geben nützliche Hinweise und Tipps, um nicht Opfer eines Fahrraddiebstahls zu werden. Hier sind Kolleginnen und Kollegen des Kommissariats 105 (Prävention und Opferschutz), der örtlichen Polizeiinspektion 25 (Riem) und Verkehrspolizei (Verkehrserzeihung) anwesend. Das Kommissariat 105 bringt auch den „rollenden Sicherheitsberater“ (RoSi) mit und kann zum Thema „Einbruch-Schutz“ informieren und beraten.

Aus polizeilicher Sicht ist ein codiertes Fahrrad sehr sinnvoll, um zum Beispiel im Falle eines Verlustes oder Diebstahls das Fahrrad dem Geschädigten bzw. Verlierer schnell zuzuordnen und es ihm wieder auszuhändigen. Der Kreisverband München des ADFC codiert seit über 20 Jahren Fahrräder mit dem EIN-Code (Eigentümer-Identifizierungs-Nachweis). Dieser Code wurde Anfang der 1990er Jahre von der hessischen Polizei entwickelt und wird heute in fast allen Bundesländern verwendet. Der Code setzt sich zusammen aus dem Stadt- bzw. Landkreis, einem Straßenschlüssel, der Hausnummer sowie der Initialen des Besitzers und der Jahreszahl der Codierung. So kann man über den Code Rückschlüsse auf den Eigentümer ermöglichen und eine Registrierung oder Datenverwaltung ist nicht notwendig.

Wie läuft eine Codierung ab?

Vor jeder Codierung muss der Besitzer des zu codierenden Fahrrades einen Personalausweis sowie einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad (z. B. Kaufbeleg) vorzeigen. Die Nummer des Ausweises wird auf dem Codierauftrag notiert. Ist keine Kaufquittung mehr vorhanden unterschreibt der Besitzer eine Eigentumserklärung, die der ADFC aufbewahrt. Der Code wird dann entsprechend eingetragen und an einen Techniker weitergegeben, der diesen dann am Fahrzeug eingraviert. Neben den Angaben zum Besitzer wird auch eine grobe Beschreibung des Fahrrades auf dem Auftrag notiert (Hersteller, Marke, Farbe, usw.). Auch die am Fahrrad bereits angebrachte Rahmennummer wird am Fahrrad direkt abgelesen und überprüft. Der fertig ausgefüllte Codierauftrag wird vom ADFC gescannt und archiviert. Das Original verbleibt beim Besitzer. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Grundsätzlich können alle Arten von Fahrrädern, auch E-Bikes (z.B. Pedelecs) codiert werden. Nicht codiert werden können Fahrräder aus Titan oder Carbon. Alternativ können diese Fahrräder etikettiert werden.

Der ADFC erhebt Kosten von bis zu 15 Euro pro codiertem Fahrrad. Die Beratung der Polizei ist kostenlos.

Dieses Jahr fanden bereits acht weitere Codieraktionen im Bereich des Polizeipräsidiums München statt.