Einbruch in Tankstelle - Täter flüchtig - Wer kann Hinweise geben?



KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. In den frühen Morgenstunden sind am Montag Unbekannte gewaltsam in eine Tankstelle eingestiegen und im Anschluss mit ihrer Tatbeute geflüchtet. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat inzwischen die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach sind mehrere noch unbekannte Personen am Montag gegen 01:35 Uhr gewaltsam in die Verkaufsräume der ARAL-Tankstelle in der Aschaffenburger Straße eingedrungen und letztendlich mit ihrer Tatbeute – einem Tresor mit den Tageseinnahmen in noch unbekannter Höhe – geflüchtet.



Bei ihrer Flucht verwendeten die Täter einen silbernen Audi-Kombi mit gestohlenen Kennzeichen aus dem Main-Taunus-Kreis (MTK-TO800). Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro.



Die Ermittler wenden sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat bereits kurz vor der Tat im Umfeld der Tankstelle verdächtige Personen wahrgenommen?

Wem ist das mutmaßliche Fluchtfahrzeug aufgefallen?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben zu dem Einbruch machen?

Mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Tel. 06021/857-1733 zu melden.





Aufmerksamer Zeuge vereitelt Diebstahl - Weitere Zeugen gesucht



ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Am Samstagvormittag hat ein Passant offenbar einen Diebstahl verhindern können. Der Zeuge hatte einen verdächtigen Mann gesehen, der den Innenraum eines Pkws durchwühlt hat. Der mutmaßliche Dieb ist daraufhin geflüchtet. Die Polizei ermittelt und sucht weitere Zeugen.



Gegen 10:45 Uhr fiel einem 50-Jährigen ein Mann auf, der sich auf dem BayWa-Parkplatz in der Goldbacher Straße verdächtig um Fahrzeuge umhertrieb. Als der Verdächtige schließlich einen Mitsubishi geöffnet hatte und das Fahrzeug augenscheinlich durchsuchte, sprach der Zeuge den Unbekannten an, woraufhin dieser zu Fuß die Flucht ergriff.



Auffällig war, dass der mutmaßliche Täter zuvor mit einem Fahrrad unterwegs war, dass er am Ende des Parkplatzes zurückgelassen hatte.



Der Autobesitzer konnte schnell ausfindig gemacht werden. Aus dem Fahrzeug fehlte glücklicherweise nichts. Die schließlich hinzugerufene Streife der Polizei Aschaffenburg stellte das Fahrrad des Flüchtigen sicher. Die Ermittlungen werden wegen eines versuchten Diebstahldelikts geführt.



Der flüchtige Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

Circa 160 cm bis 165 cm groß

Trug eine dunkelblaue Jeans und eine Outdoorjacke

Hatte eine blaue Cap auf dem Kopf

Mögliche weitere Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich bei der Polizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.



Nachtrag zur Pressemeldung vom 06.10.2023:

Der 53-jährige Motorradfahrer, der am 05. Oktober bei einem Verkehrsunfall bei Sailauf schwer verletzt wurde, ist am Samstag in einem Krankenhaus an den Folgen der Verletzungen verstorben.

Nachfolgend die Ursprungsmeldung vom 06. Oktober zum besseren Verständnis:

Verkehrsunfall mit Motorrad - Zwei Personen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht - Polizei ermittelt zur Ursache

Am Donnerstagnachmittag ist es bei Sailauf zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei der ein Motorradfahrer sehr schwer verletzt wurde. Eine beteiligte Autofahrerin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt zum genauen Unfallhergang. Auch ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.

Gegen 16.15 Uhr war ein 53-Jähriger mit seinem Motorrad der Marke BMW auf der Kreisstraße von den Weiberhöfen kommend in Richtung Sailauf unterwegs. Als er einen vor ihm fahrenden Kleinbus überholen wollte, kam ihm ein Opel entgegen, an dessen Steuer eine 36-jährige Frau saß. Das Motorrad prallte frontal in den Opel. Anschließend landeten beide Fahrzeuge im Straßengraben.

Bei der Kollision erlitt der Motorradfahrer schwerste Verletzungen. Er musste nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auch die Autofahrerin wurde schwer verletzt. Rettungskräfte haben auch sie in eine Klinik gebracht.

Die Feuerwehr Sailauf sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und leitete den Verkehr um. Die Kreisstraße musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Polizei Aschaffenburg übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft haben die Beamten auch einen Sachverständigen zur Klärung des Unfallgeschehens hinzugezogen.