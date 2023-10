NÜRNBERG. (1169) Am Montagabend (09.10.2023) stießen in der Nürnberger Altstadt zwei Pkw zusammen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.



Eine 42-Jährige war gegen 20:15 Uhr mit ihrem BMW in der Theresienstraße stadtauswärts unterwegs. Zeitgleich wollte ein 76-jähriger Taxifahrer mit seinem Mercedes vom Fünferplatz kommend nach links in die Theresienstraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Blechschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 13.000 Euro.

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg nahm den Unfall auf und bittet Zeugen, die den Unfallablauf beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 zu melden.



Erstellt durch: Robert Sandmann / mc