Polizeiinspektion Aschaffenburg

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Sonntagabend, 21.00 Uhr und Montagmorgen, um 05.00 Uhr wurde ein schwarzer VW Tiguan beschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.





Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Sonntagabend, ab 20.00 Uhr, und Montagmorgen, um 08.00 Uhr, wurde ein Grundstückszaun samt Tor im Bereich des Pendlerparkplatzes "Alzenau Mitte" beschädigt. Dem Sachstand nach war ein bislang unbekanntes Fahrzeug in die Einzäunung des Gartengrundstücks an der Zufahrt zur Schafsbrücke gefahren und hatte Sachschaden in einem mittleren vierstelligen Bereich hinterlassen. Auch das Unfallfahrzeug dürfte erheblich beschädigt sein und wurde ggf. durch ein weiteres Fahrzeug abgeschleppt.



ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Sonntagabend, ab 19.00 Uhr und Montagmorgen, um 07.50 Uhr, hat ein bislang Unbekannter eine Steinkugel, die auf einer Grundstücksmauer angebracht war, entwendet. Dem Sachstand nach hat der Unbekannte die rote Kugel von der Gartenmauer im Taunusring gewaltsam entfernt, zunächst im Kreuzungsbereich Somborner Straße / Taunusring zu Boden und anschließend gegen eine Mauer in der Taunusstraße geworfen. Die Kugel ging hierbei zu Bruch.



WESTERNGRUND, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntagabend zwischen 19.30 Uhr und 20.45 Uhr wurde ein Pkw der Marke BMW beschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit in der Bayernstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.





Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Am Montag, zwischen 02.00 Uhr in der Nacht und 16.30 Uhr nachmittags, wurde ein schwarzer Audi A4 unfallbeschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit im Bereich eines Firmengeländes in der Straße "Kieswerk" abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.