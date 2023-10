- GEMEINSAME PRESSEMELDUNG DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE ROSENHEIM UND DES POLIZEIPRÄSIDIUMS OBERBAYERN SÜD -

ROSENHEIM. „Blaulicht gegen Blutkrebs“ – unter diesem Motto veranstaltet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd zusammen mit der Technischen Hochschule Rosenheim am 19. Oktober 2023 eine große Stammzelltypisierungsaktion mit der Stiftung „Aktion Knochenmarkspende Bayern“ (AKB).

Die bisherigen Typisierungsaktionen des Polizeipräsidiums, die gemeinsam mit Studierenden der Technischen Hochschule Rosenheim durchgeführt wurden, verliefen außergewöhnlich erfolgreich. Mehrere Hundert engagierte Bürgerinnen und Bürger ließen sich typisieren. Daraus resultierten bereits viele erfolgreiche Blutstammzellspenden. Weitere Chancen darauf, ein Leben zu retten, können noch folgen.

„Unglaublich viele Menschen nutzten die Gelegenheit, sich typisieren zu lassen und dadurch Leukämiepatienten die Chance auf ein neues Leben zu ermöglichen. Dass wir uns über eine außergewöhnlich hohe Erfolgsquote freuen dürfen, hat mich in unserem Engagement bestärkt. Wir werden daher am 19.10.2023 erneut eine Spendenaktion mit der Technischen Hochschule Rosenheim durchführen.“

„Leben retten war noch nie so einfach. Mittlerweile genügt ein Wangenabstrich, um sich als potenzieller Stammzellen- und Knochenmark-spender registrieren zu lassen und so als genetischer Zwilling Erkrankten zu helfen. Und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Der Hochschule – und auch mir ganz persönlich – ist es eine Herzensangelegenheit, erneut die Typisierungsaktion zusammen mit der Rosenheimer Polizei und der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern zu unterstützen. Gemeinsam setzen wir ein Zeichen der Mitmenschlichkeit!“

Hochschulpräsident Prof. Dr. h.c. Heinrich Köster