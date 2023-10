OCHSENFURT, LKR. WÜRZBURG. Am Donnerstagabend ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der zwei Männer und eine Frau beteiligt waren. Hierbei wurde ein 25-Jähriger leicht verletzt. Ein 27-jähriger Tatverdächtiger wurde noch am Abend durch die Polizei festgenommen und befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Dem aktuellen Sachstand nach, kam es am Donnerstag, gegen 19:55 Uhr in einer Flüchtlingsunterkunft in Ochsenfurt zu einer Auseinandersetzung. Hierbei wurde durch den Tatverdächtigen von einer 29-jährigen Mitarbeiterin die Herausgabe von Lebensmitteln unter Vorhalt eines Messers gefordert. Ein 25-jähriger Sicherheitsdienstmitarbeiter konnte den Vorfall beobachten und einschreiten. Er wurde hierbei leicht am Finger verletzt.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektionen Ochsenfurt begaben sich umgehend an die Tatörtlichkeit und konnten den Tatverdächtigen mit Unterstützung von Beamtinnen und Beamten der umliegenden Dienststellen noch vor Ort widerstandslos festnehmen.

Nach einer Nacht in der Haftzelle der Polizei wurde der 27-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg am Folgetag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung die Untersuchungshaft an. Der Tatverdächtige befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Die noch andauernden Ermittlungen in dem Fall werden von der Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg durchgeführt.