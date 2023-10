COBURG. Am Sonntagabend beschmierte ein Unbekannter mehrere Objekte in Coburg mit antisemitischen Botschaften. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht nach Zeugen.

Am Sonntagabend, gegen 18 Uhr, beobachtete ein Zeuge eine männliche Person, die antisemitische Schriftzüge an der Unterführung „Judenberg“ aufsprühte. Später wurden die gleichen Worte an der Brüstung „Mohrenbrücke“, am ehemaligen Kiosk „Adolf Schramm“, an der Firma „Sanitär Schneider“ und am Spielplatz Itzanlage entdeckt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

dunkelhäutig

unterwegs mit einem E-Roller

trug eine Palästina-Flagge um die Schulter

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.