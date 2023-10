FEUCHTWANGEN. (1167) Am Dienstagabend (10.10.2023) ereignete sich auf der A6 bei Feuchtwangen (Lkrs. Ansbach) ein schwerer Unfall. Ein Autofahrer erlitt mittelschwere Verletzungen, ein 75-jähriger Motorradfahrer erlag noch am Abend seinen schweren Verletzungen. Die Verkehrspolizei Ansbach bittet um Zeugenhinweise.



Der 75-jährige Mann war gegen 20:00 Uhr auf der A6 in Fahrtrichtung Amberg kurz vor der Anschlussstelle Feuchtwangen-Nord unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen kam der Mann mit seinem Motorrad zu Fall. Ersten Erkenntnissen zufolge kollidierte kurz darauf ein in gleicher Richtung fahrender Audi A5 mit Teilen des am Boden liegenden Motorrads. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug.

Der 75-jährige Motorradfahrer zog sich schwerste Verletzungen zu. Alarmierte Einsatzkräfte des Rettungsdienstes leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen bei dem Mann ein und verbrachten ihn in ein Krankenhaus. Er erlag noch am Abend seinen schweren Verletzungen.

Der 23-jährige Audi-Fahrer erlitt mittelschwere Verletzungen, welche in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Zur Stunde sperren Einsatzkräfte der Feuerwehren Feuchtwangen und Schnelldorf die Fahrbahn für die Dauer der Unfallaufnahme. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ansbach werden die Polizisten hierbei von einem Unfallsachverständigen unterstützt.

Zur Feststellung des genauen Unfallhergangs bittet die Verkehrspolizei Ansbach um Zeugenhinweise. Verkehrsteilnehmer, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0981 90940 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler