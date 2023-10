Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

COBURG. Am Montagabend kam es in Coburg zu einer schweren gewaltsamen Auseinandersetzung zweier Männer. Ein Ermittlungsrichter erließ am Dienstag Haftbefehl gegen einen der Beteiligten.

Ein slowakisches Pärchen hatte sich am Montagabend in einer Wohnung in der Heiligkreuzstraße zum Schlafen zurückgezogen. Die beiden hatten dort Unterschlupf bei ihrem Bekannten, einem 32-jährigen Coburger, gefunden. Dieser hatte am Abend abgewartet, bis seine Gäste eingeschlafen waren, und schlich sich dann in deren Zimmer.

Zunächst soll er die schlafende 23-jährige Frau angegangen und ihr in den Intimbereich gefasst haben. Nach deren Aufwachen habe er zudem Geschlechtsverkehr von ihr gefordert. Dies lehnte die Frau ab und wies den 32-Jährigen von sich. Wohl aus Ärger darüber soll der 32-Jährige dann zu einer leeren Flasche gegriffen und diese dem schlafenden 37-Jährigen Slowaken auf den Kopf geschlagen haben. Dies hat sich der 37-Jährige nicht gefallen lassen. Um sich zu verteidigen, soll der Slowake den 32-jährigen derart geschlagen und getreten haben, dass dieser hilfesuchend und nahezu unbekleidet die Flucht ergriff und auf die Straße rannte. Ein Autofahrer alarmierte schließlich die Polizei.

Aufgrund seiner schweren Gesichtsverletzungen war für den 32-jährigen Coburger eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus nötig. Der 37-jährige Slowake kam mit einer leichten Kopfverletzung davon, die ambulant versorgt werden konnte.

Am Dienstag erließ ein Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes gegen den 32-jährigen Coburger. Gegen den 37-jährigen Slowaken steht derweil der Verdacht eines Körperverletzungsdeliktes im Raum.