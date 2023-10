2270 - Unfallflucht

Lechhausen – Im Zeitraum von Samstag (07.102.2023), 06.30 Uhr bis Montag (09.10.2023), 10.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen parkenden Audi in der Euler-Chelpin-Straße. Die bislang unbekannte Person entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2271 – Diebstahl auf Friedhof

Augsburg – Im Zeitraum von Mittwoch (06.09.2023) bis Sonntag (08.10.2023) ereignete sich auf dem Neuen Ostfriedhof in der Zugspitzstraße ein Diebstahl.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete von einem Grab ein Grablicht, das mit einer Steineinfassung fest verschraubt war. Der Diebstahlschaden wird auf circa 300 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 082/323-2310 mit der Polizeiinspektion Augsburg Ost in Verbindung zu setzen.

2272 – Mann leistet Widerstand

Göggingen – Am Montag (09.10.2023), gegen 22.30 Uhr, hielt sich ein offensichtlich betrunkener Mann im Bereich der Gögginger Straße auf und torkelte mehrmals vor fahrende Autos.

Da der zunehmend aggressive Mann die Einsatzkräfte bedrohte und beleidigte, musste er durch die Einsatzkräfte in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete der Mann Widerstand und verletzte die Beamten leicht.

Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft veranlassten die Einsatzkräfte eine Blutentnahme bei dem Mann. Die restliche Nacht verbrachte er in einer Arrestzelle.

Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.

2273 – Brand an der Universität

Universitätsviertel – Am Montag (09.10.2023) kam es an der Universität Augsburg an der Universitätsstraße zu einem Brand.

Etwa gegen 10.20 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über einen Brandausbruch an der Universität ein. Die Feuerwehr konnte den Brand in einem Lagerraum schnell unter Kontrolle bringen. Eine Person verletzte sich beim Weglaufen vom Brandort leicht. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.