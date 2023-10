POING, LKR. EBERSBERG; Im Rahmen eines Pressegesprächs wurde am heutigen Nachmittag die neue Leitung der Polizeiinspektion Poing der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Leitung der Dienststelle obliegt seit dem 01.10.2023 Polizeioberrat Mithun Küffner, sein neuer Stellvertreter ist Polizeihauptkommissar Andreas Petermeier. Die Dienststellenleiter des Sprengels Erding, der Ebersberger Landrat Robert Niedergesäß sowie die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister umliegender Gemeinden waren in den Ratssaal nach Anzing gekommen, um Mithun Küffner und Andreas Petermeier herzlich willkommen zu heißen.



In seiner Antrittsrede bedankte sich Küffner für das große Vertrauen, das ihm entgegengebracht wird. Nach zwei Jahren als Chef der Verkehrspolizeiinspektion Freising zeigte sich Küffner erfreut darüber, “nun die Führung einer klassischen Polizeidienststelle mit äußerst breitem Aufgabenspektrum übernehmen zu dürfen”.



Polizeipräsident Günther Gietl, der durch die Veranstaltung führte, hob die Qualitäten des neuen Dienststellenleiters hervor. “Mit Herrn Küffner hat die Polizeiinspektion Poing einen hervorragenden Führungsbeamten erhalten. Die neue Dienststellenleitung wird den Herausforderungen einer Inspektion, die für rund 80.000 Einwohner zuständig ist, mit Erfahrung und Fachwissen entgegentreten”, so der Polizeipräsident.

Der 43-jährige Küffner kann auf einen reichen polizeilichen Erfahrungsschatz zurückgreifen: Er begann seine Ausbildung für den Polizeidienst in der 2. Qualifikationsebene (ehem. mittlerer Dienst) im Jahr 1998 in Königsbrunn und war im Anschluss mehrere Jahre in München tätig. Nach dem Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Fürstenfeldbruck und dem Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene folgten erneut Verwendungen im Bereich des Polizeipräsidiums München, unter anderem bei den Inspektionen in Laim und Schwabing sowie in der Abteilung Einsatz des Abschnittes West. Nach seiner Führungsbewährung trat er 2017 das Studium für Ämter ab der 4. Qualifikationsebene an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup an. Als frisch gebackener Polizeirat fand Küffner anschließend Verwendung in der Abteilung Einsatz des Polizeipräsidiums München, bevor er 2021 ins Polizeipräsidium Oberbayern Nord wechselte und die Leitung der VPI Freising übernahm. Die Übernahme des Chefpostens bei der PI Poing bildet den bisherigen Höhepunkt seiner Karriere.

Komplettiert wird die Führungsriege der Poinger Polizei durch Polizeihauptkommissar Andreas Petermeier. Der 44-jährige gebürtige Erdinger verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Polizeidienst. Auch Petermeiers Werdegang begann bei der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn. Nach erfolgter Ausbildung leistete er Dienst in der Einsatzhundertschaft und bei der Polizeiinspektion Erding, bevor er 2006 das Studium für die 3. QE in Fürstenfeldbruck begann. In verschiedenen Verwendungen bei der Kriminalpolizei Erding und den Polizeiinspektionen Poing und Ebersberg konnte Petermeier anschließend vielfältige polizeiliche Erfahrungen sammeln. “In den letzten Wochen konnte ich feststellen, dass Mithun Küffner und ich mit der Polizeiinspektion Poing eine hervorragend aufgestellte Dienststelle übernommen haben”, so Andreas Petermeier, der bereits zum 01.09.2023 den Posten in Poing antrat.

Polizeipräsident Günther Gietl stellte den anwesenden Journalisten im Rahmen des Pressegesprächs nicht nur die beiden neuen Beamten an der Spitze der Polizeiinspektion Poing vor, sondern erläuterte auch, wie der 133 Quadratkilometer große Dienstbereich der Inspektion mit fast 70 Beamtinnen und Beamten gegliedert ist und welche Besonderheiten die neue Wirkungsstätte der beiden Führungskräfte charakterisieren.



Seit der Pensionierung von Polizeioberrat Helmut Hintereder wurde die Polizeiinspektion Poing von Polizeioberkommissar Daniel Schubert geleitet. Er führte die Amtsgeschäfte im Rahmen seiner Führungsbewährung für Ämter ab der 4. Qualifikationsebene. Schubert nahm Anfang des Monats sein Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup auf.

Polizeipräsident Gietl dankte Schubert für die in den vergangenen Monaten geleistete Arbeit und wünschte ihm für seinen weiteren Weg viel Glück.