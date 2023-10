BAMBERG. Eine unbekannte Person hat am Sonntagnachmittag eine israelische Flagge beschädigt. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt.

Zeugen beobachteten am vergangenen Sonntagnachmittag, gegen 16 Uhr, eine männliche Person, die im Anschluss an eine Versammlung am „Grünen Markt“ eine Flagge des Staates Israel beschmutzte und dann in einen Mülleimer warf. Der Mann wurde von Versammlungsteilnehmern gebeten, die Flagge zurückzubringen. Darauf zeigte er ihnen den gestreckten Mittelfinger.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

25 bis 30 Jahre alt

dunkler Hauttyp, dunkles Haar

bekleidet mit einer weißen Jacke

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen zu diesem Vorfall. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 0951/9129-491.