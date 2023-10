1771. Verkehrsunfall zwischen Kleintransporter und Fußgänger; eine Person tödlich verletzt – Unterhaching

Am Montag, 09.10.2023, gegen 10:30 Uhr, fuhr ein 23-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mit einem Kleintransporter Mercedes rückwärts die Jahnstraße in Unterhaching in südliche Fahrtrichtung.

Zur gleichen Zeit ging eine 79-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München zu Fuß die Jahnstraße ebenfalls in südliche Richtung. Aufgrund eines nicht vorhandenen Gehwegs benutzte sie die Fahrbahn. Die Jahnstraße ist mit Verkehrszeichen „verkehrsberuhigter Bereich“ beschildert.

Der 23-Jährige erfasste beim Fahren mit dem Heck des Kleintransporters die 79-Jährige. Diese wurde dabei schwer verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Erster Hilfe und Reanimationsmaßnahmen, die von unbeteiligten Zeugen begonnen und später vom Rettungsdienst fortgesetzt wurden, verstarb die 79-Jährige noch an der Unfallstelle. Der 23-Jährige erlitt einen Schock und musste ebenso wie die Ersthelfer durch ein Kriseninterventionsteam betreut werden.

Für die Unfallaufnahme musste die Jahnstraße für circa drei Stunden komplett gesperrt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein unfallanalytisches Gutachten durch einen Sachverständigen veranlasst.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

1772. Amtshilfe für die Waffenbehörde der Landeshauptstadt München – Fasanerie

Am Freitag, 06.10.2023, in den frühen Morgenstunden, wurde die Waffenbehörde der Landeshauptstadt München durch die Polizei bei einer umfangreichen Durchsuchungsaktion im Rahmen der Amtshilfe unterstützt.

Einer 52-Jährigen und einem 59-Jährigen mit gemeinsamem Wohnsitz in München wurden vom Kreisverwaltungsreferat München die waffen-, jagd- und sprengstoffrechtlichen Erlaubnisse aufgrund des Wegfalls von rechtlichen Voraussetzungen widerrufen. Die Abgabe von Waffen, Waffenteilen, Munition und Sprengstoff wurde angeordnet. Die Rechtmäßigkeit des Widerrufes und der Anordnungen wurde gerichtlich bestätigt.

Da die Fristen zur Abgabe der Waffen nicht eingehalten worden sind, hat das Bayerische Verwaltungsgericht in München daraufhin Beschlüsse zur Durchsuchung der Wohnung und Sicherstellung der Waffen der Beiden erlassen. Bei der Durchsuchungsaktion wurde die Waffenbehörde unter anderem durch Spezialkräfte der Polizei unterstützt.

Die Zugangstüre des Anwesens musste gewaltsam durch die Polizei geöffnet werden. In diesem Zusammenhang wurden die beiden Bewohner leicht verletzt. Die 52-Jährige wurde daraufhin ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Zugangstüre wurde bei der Öffnung stark beschädigt.

Bei der Durchsuchungsaktion wurden alle im Besitz der beiden Personen befindlichen Waffen und Waffenteile (zusammen über hundert Gegenstände) sowie Munition sichergestellt.

Da gegen die 52-Jährige offene steuerrechtliche Forderungen vorlagen, wurde die Durchsuchungsaktion neben der Polizei durch das Hauptzollamt, das Finanzamt und einer Gerichtsvollzieherin unterstützt. Das Finanzamt pfändete in diesem Zusammenhang diverse Gegenstände in und am Objekt. Ein offener Erzwingungshaftbefehl gegen die 52-Jährige konnte durch Zahlung eines Geldbetrages abgewandt werden.

1773. Einbruch in Sportstätte – Schwabing

Am Montag, 09.10.2023, gegen 09:30 Uhr, stellten Mitarbeiter einer Sportstätte in Schwabing fest, dass in die Räumlichkeiten eingebrochen worden war.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam über eine Hintertür Zutritt zu den Räumlichkeiten der Sportstätte. Im Anschluss wurden diese durchsucht. In einer dortigen Gaststätte entwendeten der oder die unbekannten Täter einen mittleren zweistelligen Geldbetrag. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall hat das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Montag, 09.10.2023, zwischen 04:00 Uhr und 09:30 Uhr im Bereich der Ackermannstraße, Schwere-Reiter-Straße, Anita-Augspurg-Allee, Helene-Lange-Weg (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1774. Staatsschutzrelevantes Delikt – Berg am Laim

Am Samstag, 07.10.2023, gegen 15:10 Uhr, meldeten Anwohner eines Mehrfamilienhauses dem Polizeinotruf 110 eine Person auf einem Balkon eines Anwesens im zweiten Obergeschoss, welche vom Balkon aus Fußgänger und vorbeifahrende Autos mit antisemitischen Äußerungen anschrie.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnte ein 45-jähriger irakischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland auf dem Balkon festgestellt werden. Die antisemitischen Äußerungen waren immer noch lautstark zu hören und dauerten an. Als der 45-Jährige die Polizeibeamten wahrnahm, flüchtete er vom Balkon und letztendlich aus dem Anwesen. Er konnte nach kurzer Flucht unweit von der Tatörtlichkeit durch Polizeibeamte festgenommen werden.

Bei seiner Festnahme griff er die eingesetzten Beamten an, bedrohte sie verbal und äußerte weiterhin verschiedene Beleidigungen gegenüber den Beamten. Bei dem 45-Jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Er wurde unter anderem wegen Volksverhetzung, Beleidigung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Bedrohung angezeigt. Gegen den 45-Jährigen wurde mittlerweile Haftbefehl erlassen; er befindet sich in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 45 (politisch motivierte Kriminalität) der Münchner Kriminalpolizei.

1775. Brand von Baucontainern – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 08.10.2023, gegen 02:20 Uhr, meldete ein Zeuge dem Notruf der Polizei einen Brand an einer Baustelle. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass eine obere Containerreihe einer Containerkonstruktion in Flammen stand.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Durch die Feuerwehr und die Polizei wurden die anliegenden Straßen gesperrt.

Die oberste Containerreihe brannte vollständig ab. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

1776. Täterfestnahme nach exhibitionistischer Handlung – Schwabing

Am Montag, 09.10.2023, gegen 14:30 Uhr, konnte eine 44-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg beobachten, wie eine männliche Person in einem Gebüsch in der Nähe eines Kindergartens sexuelle Handlungen an sich selbst vollzog. Als sich die 44-Jährige dem Mann näherte, suchte er den Blickkontakt zu ihr. Sie verständigte daraufhin den Polizeinotruf.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige, ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München, im Nahbereich angetroffen werden. Er wurde zur weiteren Sachbearbeitung auf eine Polizeidienststelle gebracht. Nach Abschluss einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er entlassen. Es wurde Anzeige wegen einer exhibitionistischen Handlung erstattet.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei geführt.

1777. Sexuelle Belästigung – Ludwigsvorstadt

Am Montag, 09.10.2023, gegen 11:30 Uhr, wurde eine 20-Jährige mit Wohnsitz in München im Bereich des Sendlinger-Tor-Platzes von einem 27-jährigen Nordmazedonier ohne festen Wohnsitz in Deutschland angesprochen. Unvermittelt schlug er ihr mit der Hand auf das Gesäß.

Der Tatverdächtige konnte durch Mitarbeiter des kommunalen Außendienstes der Stadt München festgehalten werden. Er wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten vorläufig festgenommen und zu einer Polizeidienststelle gebracht. Er wurde wegen einer Körperverletzung und einer sexuellen Belästigung angezeigt und nach Benennung eines Zustellbevollmächtigten wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei geführt.

1778. Bilanz zur gestrigen Versammlungslage – Stadtgebiet München

Am Montag, 09.10.2023, fand am Odeonsplatz von 18:10 Uhr bis 20:00 Uhr eine stationäre Versammlung statt, bei der eine Solidarität mit Israel gezeigt wurde und an der 850 Personen teilnahmen. Die Versammlung verlief ohne Störungen.

Von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr gab es am Marienplatz eine stationäre Versammlung, die thematisch in einem Pro-Palästina Kontext stand. An dieser Versammlung nahmen 370 Personen teil. Während der Versammlung kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, bei der ein Versammlungsteilnehmer (ein 25-Jähriger mit Wohnsitz in München) eine andere Person verbal beleidigte und dabei auch antisemitische Inhalte äußerte.

Er wurde von den eingesetzten Beamten wegen einer Volksverhetzung und einer Beleidigung angezeigt. Nach der Anzeigenbearbeitung wurde er wieder entlassen.

Für die Betreuung der Versammlungen waren über 150 Beamte eingesetzt.

1779. Raubüberfall auf Supermarkt – Feldmoching

Am Samstag, 07.10.2023, gegen 20:30 Uhr, hielt sich ein Angestellter nach Geschäftsschluss in einem Supermarkt auf, um noch letzte Arbeiten zu verrichten. Dort wurde er unvermittelt von vier unbekannten maskierten Personen, welche durch den Hintereingang des Supermarktes hereingekommen waren, niedergeschlagen und anschließend aufgefordert Bargeld auszuhändigen.

Als der Angestellte der Aufforderung nicht nachkam, wurde dieser weiterhin körperlich angegangen. Schließlich führte er die vier unbekannten Täter zu einem Tresor. Die Täter entnahmen sämtliches darin befindliches Bargeld und aus den Kassenschubladen entnahmen sie ebenfalls sämtliches Bargeld (zusammen mehrere tausend Euro). Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der Polizeinotruf wurde sofort alarmiert und es wurden sofort über zehn Streifen zur Tatörtlichkeit gesandt. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf die Täter.

Der Angestellte erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 22 – 26 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, athletisch/kräftige Statur, bekleidet mit einem Kapuzenpullover, dunkles rechteckiges Tuch vor Mund und Nase gebunden, trug blaue medizinische Einweghandschuhe, sprach deutsch ohne Akzent

Täter 2:

Männlich, ca. 22 – 26 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, schlanke Figur, blonde/dunkelblonde Haare, bekleidet mit einem Kapuzenpullover, Jogginghose, dunkles rechteckiges Tuch vor Mund und Nase gebunden, trug blaue medizinische Einweghandschuhe, führte einen schwarzen Rucksack mit sich

Täter 3 und 4:

Männlich, ca. 22 – 26 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, bekleidet mit einem Kapuzenpullover, dunkles rechteckiges Tuch vor Mund und Nase gebunden, trugen blaue medizinische Einweghandschuhe,

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Feldmochinger Straße, Mochostraße, Niederalteicher Straße (Feldmoching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.