ERLANGEN. (1166) Wie mit Meldung 1145 berichtet, beschmierten Unbekannte in der Nacht von Samstag (07.10.2023) auf Sonntag (08.10.2023) das Erlanger Rathaus mit politischen Schriftzügen. Die gleichen Parolen konnten nun auch an zwei Parteibüros im Erlanger Stadtgebiet festgestellt werden.



Unbekannte besprühten vermutlich ebenfalls im oben genannten Zeitraum jeweils den gleichen asylpolitischen Schriftzug an die Eingangsbereiche von zwei Parteibüros in Erlangen. Hiervon war ein Briefkasten eines Büros in der Friedrich-List-Straße und die Fassade eines Hauses in der Werner-von-Siemens-Straße betroffen.

Die Gesamthöhe des entstandenen Sachschadens wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl