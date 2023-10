NÜRNBERG. (1165) In der Zeit von Samstagnachmittag (07.10.2023) bis Montagmorgen (09.10.2023) brachen Unbekannte in mehrere Baustellen im Nürnberger Stadtgebiet ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Zwischen 14:00 Uhr am Samstag und 07:00 Uhr am Montag verschafften sich unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu Baucontainern auf Baustellen in der Äußeren Sulzbacher Straße sowie in der Von-der-Tann-Straße.

Aus den Containern entwendeten die Diebe hochwertiges Werkzeug im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Zudem verursachten sie einen Sachschaden von rund 400 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte an den Tatorten die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl