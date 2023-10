PASSAU. Am Montag, den 09.10.2023, gegen 17.30 Uhr übergab eine 87-jährige Rentnerin eine größere Menge Bargeld auf dem Parkplatz eines Lebensmittelsgeschäftes im Passauer Stadtgebiet an einen unbekannten Mann, nachdem ihr am Telefon ein angeblicher Unglücksfall vorgegaukelt wurde. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Das Vorgehen der Betrüger ähnelt fast stets dem gleichen Muster. Auch in dem vorliegenden Fall bekam die Seniorin einen Anruf durch einen falschen Polizeibeamten. Angeblich habe ihre Enkelin einen schweren Verkehrsunfall verursacht und um einer Haftstrafe zu entgehen, müsse sie nun eine Hohe Kautionssumme hinterlegen. Dadurch getäuscht und in der Annahme ihrer Enkelin zu helfen übergab die Frau schließlich an eine unbekannte männliche Person auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Neuburger Straße Bargeld und Gold in Höhe von 30.000 Euro.

Eine Beschreibung des mutmaßlichen Täters liegt nicht vor.

Zeugen gesucht

Wer am Montag, 09.10.2023, in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und ca. 18.00 Uhr verdächtige Beobachtungen (Personen oder Fahrzeuge) auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Neuburger Straße gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Passau, Tel. 0851/9511-0, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Seien Sie misstrauisch bei Geldforderungen am Telefon

Das Polizeipräsidium Niederbayern appelliert erneut wachsam zu bleiben und sich von den Betrügern nicht täuschen zu lassen. Seien Sie misstrauisch, wenn angebliche Verwandte sofortige finanzielle Hilfe fordern. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Gespräch, sobald Sie auch nur den geringsten Verdacht schöpfen. Die Polizei erkundigt sich am Telefon nie nach Ihrem Vermögen oder Wertsachen bzw. fordert am Telefon keine Geldbeträge oder Wertsachen.

Veröffentlicht: 10.10.2023, 11.45 Uhr