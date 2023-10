BEUTELSBACH, LKR. PASSAU. Beim Unfall im Begegnungsverkehr auf der Staatsstraße 2117 bei Kreuzöd am Montag, 09.10.2023, gegen 16.30 Uhr wurden insgesamt fünf Personen leicht bis mittelschwer verletzt.

Ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus dem Gemeindebereich Ortenburg kam vermutlich nach einem Überholvorgang ins Schleudern und stieß im weiteren Verlauf frontal mit einem entgegenkommenden VW Kombi (9 Sitzplätze) zusammen. Dieser Wagen war neben der 21-jährigen Fahrerin aus dem Vilshofener Umland mit weiteren drei Personen, zwei davon männlich, besetzt. Alle an dem Unfall Beteiligten wurden verletzt, ein Großaufgebot an Rettungsdiensten war vor Ort.

Der Unfallverursacher kam mit mittelschweren Verletzungen zur Weiterbehandlung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik im Gäuboden, alle weiteren leicht verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Bei den im Kombi verunfallten Personen handelt es sich um Menschen mit Behinderung im Alter von 19 und 20 Jahren, deren 53-jährige Betreuerin befand sich ebenfalls im Fahrgastraum. Zur Erstversorgung der Verletzten war ein Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 40.000 Euro, sie mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Die Absicherung der Unfallstelle und die Umleitung des Verkehrs wurde durch umliegende Feuerwehren gewährleistet.

Der Unfall wurde durch Beamte der Vilshofener Polizei aufgenommen. Die Staatsstraße 2117 war im Bereich Kreuzöd für rund zwei Stunden komplett gesperrt.

