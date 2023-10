SCHWANDORF, LKR. SCHWANDORF. Am Sonntag, den 8. Oktober 2023, griff ein 31-jähriger Mann seine Mutter an. Der 31-Jährige wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik eingewiesen. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Amberg wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.

Gegen 13.00 Uhr verständigte eine über 60-jährige Frau den Rettungsdienst, da ihr Sohn sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes ging der 31-Jährige mit einem Messer auf seine Mutter los, wodurch diese leicht verletzt wurde. Im weiteren Verlauf versuchte der tatverdächtige Mann auch den Rettungsdienst anzugreifen. Die Sanitäter konnten den Angriff abwehren und den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Streifenbesatzung der Schwandorfer Polizei festhalten. Der 31-Jährige leistete Widerstand gegen die Polizeibeamten. Letztendlich gelang es den Polizisten den Tatverdächtigen festzunehmen. Weder Kräfte des Rettungsdiensts noch der Polizei wurden verletzt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wird von einem versuchten Tötungsdelikt gegen die Mutter ausgegangen. Der 31-jährige Tatverdächtige wurde am 9. Oktober einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Unterbringungsbefehl, woraufhin der tatverdächtige Mann von der Polizei in eine Fachklinik gebracht wurde.

Die Kriminalpolizei Amberg sicherte die Spuren am Tatort und hat umgehend die Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Amberg aufgenommen. Den tatverdächtigen Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen der begangenen Straftaten.