ANSBACH. (1162) In der Nacht von Sonntag (08.10.2023) auf Montag (09.10.2023) brachen Unbekannte in eine Bankfiliale in Burgoberbach (Lkrs. Ansbach) ein. Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Vermutlich im Zeitraum von 22:00 Uhr (Sonntag) bis 09:00 Uhr (Montag) verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu der Filiale eines Geldinstituts in der Ansbacher Straße.

In den Räumlichkeiten machten sich die Einbrecher mit brachialer Gewalt an mehreren Tresoren zu schaffen. Hierdurch verursachten die Unbekannten Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Die Höhe des möglichen Entwendungsschadens konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Die Spurensicherung kam vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold