ROSENHEIM. Am frühen Sonntagmorgen (8. Oktober 2023) beschädigten Unbekannte das Bürgerbüro der Partei AfD mit bunter Farbe. Der entstandene Sachschaden wird im unteren vierstelligen Bereich geschätzt. Die Kripo Rosenheim übernahm die Ermittlungen und bittet hierbei auch um Zeugenhinweise.

In den frühen Morgenstunden des 8. Oktober 2023, zwischen 3.30 und 9.00 Uhr, warfen Unbekannte an die Fassade des Bürgerbüros der AfD in Rosenheim mit Farbe gefüllte Christbaumkugeln. Durch die geplatzten Kugeln beschädigte die ausgetretene Farbe die Fassade des Büros sowie den Balkon einer sich darüber befindlichen Privatwohnung. Ersten Schätzungen nach dürfte der entstandene Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich liegen.

Die ersten Maßnahmen vor Ort trafen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Rosenheim. Inzwischen hat, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, das für Staatsschutzdelikte zuständige Fachkommissariat 5 der Kriminalpolizei Rosenheim die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zur Klärung des Sachverhalts bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung zu diesem Fall unter der Telefonnummer 08031 / 200-0 oder an jede andere Polizeidienststelle: