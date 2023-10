WEIDEN I. D. OPF. Am frühen Samstagmorgen, 7. Oktober 2023, ereignete sich ein Sexualdelikt in der Kurt-Schumacher-Allee in Weiden i. d. OPf. Noch in der Nacht konnte ein 33-jähriger Tatverdächtiger von der Weidner Polizei festgenommen werden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Gegen 4:30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine 22-jährige Frau Opfer eines Sexualdelikts wurde. Der mutmaßliche Täter war im Laufe eines Gesprächs zudringlich geworden, hielt die Geschädigte fest und führte schließlich gegen deren Willen sexuelle Handlungen an ihr durch. Nach der Tat entfernte sich der bis dahin Unbekannte. Er wurde aber von aufmerksamen Passanten kurze Zeit später wiedererkannt, woraufhin diese ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnten. Dadurch gelang eine schnelle Festnahme des mutmaßlichen Täters. Der festgenommene Mann wurde am darauffolgenden Tag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Weiden i. d. OPf. wegen des Verdachts eines Sexualdelikts einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 33-Jährigen und er wurde von der Polizei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. übernahm die weiteren Ermittlungen in diesem Fall. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bei der Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. unter der Telefonnummer 0961/401-2222 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion melden.