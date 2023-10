1765. Einbruch in Geschäft – Feldmoching

In der Zeit von Freitag, 06.10.2023, gegen 19:00 Uhr bis Samstag, 07.10.2023, gegen 06:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über eine Hintertür in ein Geschäft.

Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Der oder die unbekannten Täter entwendeten Zigaretten und Lose und entfernten sich danach in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lassallestraße, Joseph-Seifried-Straße, Max-Wönner-Straße (Feldmoching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1766. Einbruch in Einfamilienhaus – Pullach

Am Freitag, 06.10.2023, zwischen 10:00 Uhr bis 15:45 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in Pullach. Die Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht und es wurden mehrere hochwertige Uhren im Wert von mehreren zehntausend Euro entwendet. Im Anschluss entfernten sich der oder die unbekannten Täter in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Heilmannstraße, Sonnenweg, Emil-Riedl-Weg (Pullach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1767. Bergung einer verletzten Person – Feldmoching reg

Am Sonntag, 08.10.2023, gegen 11:45 Uhr, wollte ein Besucher zu einem Haus in Feldmoching. Nachdem er seinen Angehörigen im Reihenhaus nicht antreffen konnte, wurde die Suche auf den Garten ausgeweitet. Der Angehörige wurde unter einem selbst konstruierten hölzernen Anbau liegend aufgefunden.

Nach aktuellem Kenntnisstand hatten sich aus bislang ungeklärter Ursache Holzbretter aus dem Dachkonstrukt gelöst und waren auf den Mann gefallen. Dieser war in der Folge nicht mehr ansprechbar.

Der sofort herbeigerufenen Berufsfeuerwehr München gelang es, den Verletzten zu bergen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei.

1768. Versuchter Diebstahl aus Kraftfahrzeug – Neuhausen

Am Sonntag, 08.10.2023, gegen 14:45 Uhr, konnte eine männliche Person von einem Zeugen dabei beobachtet werden, wie er die Fahrertür eines Taxis in einem Innenhof in Neuhausen öffnete und augenscheinlich etwas zu entwenden versuchte. Als dieser den Zeugen wahrnahm flüchtete er von der Tatörtlichkeit. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei über den Notruf 110 und verfolgte den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizeistreife.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 17-Jährigen mit Wohnsitz in München. Er wurde vorläufig festgenommen und im Anschluss nach der polizeilichen Sachbearbeitung den Erziehungsberechtigten überstellt.

Aus dem Taxi wurden keine Gegenstände entwendet.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 54 (Kfz-Delikte) der Münchner Kriminalpolizei.

1769. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in Gartenlaube – Feldmoching

Am Sonntag, 08.10.2023, gegen12:00 Uhr, meldete sich ein Zeuge beim Polizeinotruf 110 und gab an, dass soeben jemand versuchen würde, in eine Gartenlaube in Feldmoching einzubrechen. Aufgrund dessen wurden mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit gesandt.

Durch die zuerst eingetroffene Streife konnte vor Ort ein 45-jähriger bosnischer Staatsagehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland angetroffen werden. Der 45-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

An der Gartenlaube konnten Aufbruchspuren festgestellt werden. Ebenso sind durch den 45-Jährigen diverse Gegenstände, unter anderem Werkzeuge und Lebensmittel entwendet worden. Er führte außerdem zwei Fahrräder mit sich, welche aus weiteren Diebstählen stammten.

Der 45-Jährige wurde wegen der Tat angezeigt und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird im Lauf des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

1770. Angriff auf Polizeibeamte nach vorangegangenem Körperverletzungsdelikt – Bogenhausen

Am Donnerstag, 05.10.2023, gegen 06:10 Uhr, kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft im Landkreis München zu einem Körperverletzungsdelikt. Die Polizei wurde darüber informiert und Einsatzkräfte fuhren zu der Unterkunft.

Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem tätlichen Streit zwischen einem 52-jährigen Palästinenser und einem 43-jährigen Pakistaner, der nach den ersten Erkenntnissen von dem 52-Jährigen ausging. Er wurde von einer Polizeistreife der Polizeiinspektion 27 (Haar) zu einer Blutentnahme ins Institut für Rechtsmedizin gebracht.

Auf der Rückfahrt griff der 52-Jährige eine Polizeibeamtin im Fahrzeug tätlich an. Hierbei wurde die 23-jährige Polizeibeamtin verletzt. Um den Angriff zu unterbinden musste der fahrende Dienst-Pkw auf der Prinzregentenstraße angehalten werden. Die Beamten konnten daraufhin den 52-Jährigen fixieren. Hierbei wurde auch der 24-jährige Polizeibeamte leicht verletzt.

Der 52-Jährige wirkte danach auf die Polizeibeamten psychisch auffällig und er wurde in einer Klinik untergebracht.

Gegen den 52-Jährigen laufen nun Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.