Germering, Lkrs. Fürstenfeldbruck, 09.10.2023 - Nachdem am Freitag, den 29.09.2023 ein Mann durch einen Stich schwer verletzt wurde, hat die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck die Ermittlungen übernommen. Der Tatverdächtige konnte inzwischen festgenommen werden.

Am Tatabend feierten mehrere Jugendliche in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Germering eine Party. Der 46-jährige Geschädigte, der ebenfalls in dem Gebäude wohnhaft ist, fühlte sich durch den Lärm gestört und suchte deshalb den Kontakt zu den Feiernden. Vor deren Wohnungstür gerieten beide Parteien darüber in verbalen Streit, in dessen Verlauf der Tatverdächtige den Mann durch einen Stich mit einem spitzen Gegenstand verletzte.

Nachdem der 46-Jährige zurück in seine Wohnung gegangen war, verständigte seine Ehefrau den Rettungsdienst. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen im Bauchraum zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die hinzugerufenen polizeilichen Einsatzkräfte fanden die Wohnung, in der zuvor die Party stattgefunden hatte bei ihrem Eintreffen leer vor.

Im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungen der KPI Fürstenfeldbruck konnte der Tatverdächtige am 05.10.2023 in München durch Kräfte des SEK festgenommen werden.

Der 19-Jährige wurde am 06.10.2023 dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts München vorgeführt, der den durch die Staatsanwaltschaft München II erlassenen Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes in Vollzug setzte. Der junge Mann wurde noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.