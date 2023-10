NÜRNBERG. (1160) Bereits am 27.09.2023 (Mittwochmittag) griff ein Radfahrer in der Nürnberger Innenstadt einen 51-jährigen Fußgänger an und traktierte ihn mit Schlägen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Der 51-Jährige war gegen 12:45 Uhr an der Marientormauer im Bereich der Unterführung zur Wöhrder Wiese unterwegs. Als ein Radfahrer den Fußgänger passierte, entstand eine kurze verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Im weiteren Verlauf wendete der Radfahrer und griff den 51-Jährigen mit mehreren Faustschlägen an. Hierbei fiel der Fußgänger zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Angreifer entfernte sich unerkannt in Richtung Innenstadt.

Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

Etwa 35 Jahre alt, etwa 165 cm groß, kräftige Statur, braune Haare, brauner Vollbart.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung. Die Beamten bitten Zeugen, welche den Angriff beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 6115 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler / mc