NÜRNBERG. (1159) In den frühen Montagmorgenstunden (09.10.2023) versuchten Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Nürnberger Innenstadt einzubrechen. Die Einbrecher flüchteten unerkannt.



Gegen 04:00 Uhr versuchten unbekannte Personen über eine Schaufensterscheibe in ein Juweliergeschäft in der Breiten Gasse in Nürnberg einzudringen.

Eine Anwohnerin wurde auf den ausgelösten akustischen Alarm aufmerksam. Sie konnte jedoch lediglich eine offenbar männliche Person wegrennen sehen und verständigte die Polizei.

Die ersteintreffende Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte stellte fest, dass eine Scheibe des Juweliergeschäftes zwar starke Beschädigungen aufwies, die Unbekannten jedoch nicht in das Geschäft eindringen konnten.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Einbrechern verliefen negativ.

Durch die Beschädigung der Glasscheibe entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Die Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg geführt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nürnberg unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Erstellt durch: Stefan Schmid / mc