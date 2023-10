Das Polizeipräsidium Niederbayern und die Polizeiinspektion Landshut laden Sie am kommenden Freitag herzlich ein zu „Coffee with a Cop“.

Wann? Freitag, 13.10.2023, von 10.00 bis 16.00 Uhr

Wo? Altstadt 79 in Landshut, vor der Residenz

Im Rahmen des bayernweiten Projektes für mehr Bürgernähe haben Bürgerinnen und Bürger am Freitag die Gelegenheit, mit „ihrer“ Polizei in entspannter Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. Umgekehrt ergibt sich dadurch aber auch die Möglichkeit für die Polizei zu erfahren, was Sie als Bürgerinnen und Bürger bewegt. Deshalb laden wir Sie herzlich auf eine Tasse Kaffee ein, bei der aktuelle Themen besprochen oder ganz allgemeine Fragen zur Arbeit der Polizei gestellt werden können.

Vor der Residenz in der Altstadt erwarten Sie Vertreter der verschiedensten Dienststellen aus Landshut. Neben Beamtinnen und Beamte der Inspektion können sie unter anderem auch mit Kolleginnen und Kollegen der Verkehrspolizei, der Kriminalpolizei oder auch mit den Einstellungsberatern eine Tasse Kaffee oder auch Tee trinken. Auch sind Kolleginnen und Kollegen der Zentralen Einsatzdienste wie beispielsweise aus dem Einsatzzug oder der Gruppe der Einsatztrainer am Kaffeestand zu finden. Zudem werden auch einige Mitglieder der Landshuter Sicherheitswacht vor Ort und Ansprechpartner für dieses besondere Ehrenamt sein.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und viele nette Gespräche!

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 10.10.2023 um 10.30 Uhr