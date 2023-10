BAYREUTH / CREUßEN, LKR. BAYREUTH. Am Sonntagabend flohen zwei Fahrzeugdiebe mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei. Nach einer Verfolgungsfahrt konnten die Bayreuther Beamten das Fahrzeug im Bereich Creußen stoppen und beide Männer festnehmen.

Am Sonntagabend, kurz vor 23 Uhr, wollte eine Streife der Polizei Bayreuth-Land in Seybothenreuth ein Fahrzeug kontrollieren. Als der Fahrer des Opel Astra dies bemerkte, gab er Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Mit teilweise 180 Kilometern pro Stunde bewegte sich der Opel durch den Landkreis und wechselte mehrfach die Richtung. In Zusammenarbeit konnten Polizistinnen und Polizisten mehrerer Bayreuther Dienststellen das Fahrzeug nach etwa 20 Minuten im Bereich Creußen stoppen. Den 29-jährigen Fahrer nahmen sie noch an Ort und Stelle fest, den 45-jährigen Beifahrer stellten sie auf seiner Flucht zu Fuß. Der Grund der Flucht war schnell gefunden. Bereits vor einer Woche hatte der rechtmäßige Eigentümer den Opel Astra in Bayreuth als gestohlen gemeldet. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen aus Oberfranken aufgenommen.