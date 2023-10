NÜRNBERG. (1158) In den frühen Sonntagmorgenstunden (08.10.2023) gerieten Plastikmülleimer im Nürnberger Stadtteil Gibitzenhof in Brand. Durch das Brandgeschehen wurden auch ein Gebäude und zwei Autos in Mitleidenschaft gezogen.



Gegen 03.50 Uhr verständigte ein Anwohner über den Notruf die Feuerwehr, da in der Erlenstraße mehrere Plastikmülleimer in Brand geraten waren. Die Flammen griffen auch auf eine Hausfassade eines aktuell leerstehenden Gebäudes über. Durch die Hitzeentwicklung wurden außerdem zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Die Berufsfeuerwehr führte die notwendigen Löscharbeiten durch.

Der entstandene Sachschaden bewegt sich nach vorläufiger Schätzung bei circa 5.000 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Brandgeschehens aufgenommen.

Erstellt durch: Stefan Schmid / mc