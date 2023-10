FÜRTH. (1157) Das Polizeipräsidium Mittelfranken und die Polizeiinspektion Fürth laden interessierte Bürgerinnen und Bürger zu ‚Coffee with a Cop‘ am morgigen Dienstag (10.10.2023) in die Fürther Innenstadt ein.



Die in Mittelfranken mittlerweile dritte Auflage der Veranstaltung ‚Coffee with a Cop‘ findet am morgigen Dienstag in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr in der Neuen Mitte (Rudolf-Breitscheid-Straße/Hallstraße) statt.

Beamtinnen und Beamte der Fürther Dienststellen (Polizeiinspektion, Kriminalpolizeiinspektion, Verkehrspolizeiinspektion) stehen für aktuelle Sicherheitsfragen sowie für allgemeine Fragen zur Polizeiarbeit zur Verfügung. Die Fürther Polizei freut sich, mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern bei einer Tasse Kaffee oder Tee in entspannter Atmosphäre ins Gespräch zu kommen.



Erstellt durch: Marc Siegl / mc