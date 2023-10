POCKING, LKR. PASSAU. Nach dem tätlichen Angriff auf einen 61-jährigen Autofahrer am vergangenen Freitag, 06.10.2023, in der Simbacher Straße bittet die Kripo Passau erneut um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zuge der intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Passau liegt zwischenzeitlich eine verifizierte Beschreibung des mutmaßlichen Tatverdächtigen vor.

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: ca. 55 Jahre alt, schlanke Statur, ca. 170 cm groß, er soll gebrochen Deutsch gesprochen haben, 3-Tage-Bart, südländische Erscheinung, er soll eine dunkle Jacke getragen haben.

Zeugenaufruf der Kripo Passau

Passanten oder Verkehrsteilnehmer die den Vorfall in der Simbacher Straße/Höhe Kolpingweg am Freitag, 06.10.2023, gegen 19.00 Uhr beobachtet haben bzw. Personen, die die Verfolgung des Unbekannten, möglicherweise über den Parkplatz des Io-Caffè`s oder über das Pfarramt beobachtet haben, und hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau, Tel. 0851/9511-0, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Kripo Passau richtet den erneuten Zeugenaufruf insbesondere auch an eine Autofahrerin, die am Freitag, 06.10.2023, am Aufffindeort des Verletzten in der Wolfinger Straße anwesend war und eine Passantin gebeten hat, die Polizei zu verständigen, da sie selbst kein Mobiltelefon mitführte.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 09.10.2023, 11.45 Uhr