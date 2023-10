NÜRNBERG. (1156) Am Sonntagabend (08.10.2023) ereignete sich ein folgenschwerer Fahrradunfall im Nürnberger Stadtteil Langwasser. Eine 64-jährige Frau erlitt tödliche Kopfverletzungen.



Gegen 20:30 Uhr fuhr eine 64-jährige Radfahrerin zusammen mit ihrem Ehemann auf einem östlich der Münchener Straße befindlichen Radweg in Richtung Innenstadt. Hierbei befand sich die 64-Jährige hinter ihrem Ehemann, welcher ebenfalls mit dem Rad unterwegs war.

Im Bereich der Radwegunterführung an der Otto-Bärnreuther-Straße stürzte die 64-Jährige ohne Fremdeinwirkung aus noch nicht geklärter Ursache zu Boden. Hierbei zog sich die Frau schwere Kopfverletzungen zu.

Der Ehemann verständigte daraufhin umgehend den Rettungsdienst, welcher die 64-Jährige nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus fuhr. Dort verstarb die Frau in den frühen Montagmorgenstunden (09.10.2023) an den Folgen der schweren Kopfverletzungen.

Die Nürnberger Verkehrspolizei führt nun die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens.

