EBERSBERG.Ein Unbekannter versuchte in der Nacht auf den heutigen Montag, einen Taxifahrer zu berauben. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 01:00 Uhr war der Täter am Bahnhof Ebersberg in ein dort wartendes Taxi gestiegen und hatte erklärt, zum Flughafen München gefahren werden zu wollen. Im Bereich des Ebersberger Forstes griff der Fahrgast sein den Fahrer des Taxis unvermittelt an und zwang ihn dazu, anzuhalten. Der 42-jährige Chauffeur erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Dem Fahrer gelang es, einen Überfallalarm auszulösen und so die Rettungskräfte zu alarmieren. Als der Täter dies bemerkte, flüchtete er zu Fuß und ohne Beute in den Wald. Eine sofort ausgelöste Fahndung nach dem Räuber, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, blieb bislang erfolglos.

Die Kriminalpolizei Erding hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen um Hinweise zum Täter, der folgendermaßen beschrieben wird:

Er war etwa 30-35 Jahre alt, etwa 180-185 cm groß und schlank. Auffällig war sein kantiges Gesicht, insgesamt hatte der Mann ein südländisches Erscheinungsbild. Er sprach englisch und gebrochen türkisch. Bekleidet war der Unbekannte mit einer dunklen Hose, einem dunkelgrauen Kapuzenpullover und einer schwarzen Jacke.

Mitteilungen werden unter der Telefonnummer 08122-9680 entgegengenommen.