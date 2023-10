BAD ENDORF, LKR. ROSENHEIM. Am späten Montagabend, 03. April 2023, brach in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Bahnhofstraße in Bad Endorf ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Untersuchungen zur Brandursache übernommen. Nach derzeitigem Stand ermittelt die Kripo wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung. Durch die Veröffentlichung von Tatortaufnahmen erhoffen sich die Ermittler nun neue Hinweise zu dem bzw. den bislang unbekannten Täter(n).

Wie bereits berichtet, kam es am 03.04.2023 gegen Mitternacht in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Bahnhofstraße in Bad Endorf zu einem Brand. Glücklicherweise konnten alle Bewohner aus den Wohnungen in den oberen Stockwerken das Gebäude eigenständig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro.

Im Zuge der bisherigen Untersuchungen am Brandort wurde festgestellt, dass sowohl bei dem Café als auch dem angrenzenden Geschäft jeweils eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde. Zeugen konnten zwei Personen beobachten, die sich kurz vor Brandausbruch durch die eingeschlagenen Scheiben Zutritt in das Gebäude verschafften und wenig später zu Fuß flüchteten. Im Gebäude konnten durch die Brandfahnder Hinweise gefunden werden, die auf eine vorsätzliche Brandlegung schließen lassen. Aus diesem Grund wird wegen des Verdachts des versuchten Mordes sowie der schweren Brandstiftung ermittelt.

Die aufwendig geführten Ermittlungen erbrachten bislang noch keine konkreten Hinweise auf den bzw. die Tatverdächtigen. Jetzt erhofft sich die Kriminalpolizei Rosenheim mit der Veröffentlichung von Tatortaufnahmen neue Hinweise aus der Bevölkerung. In diesem Zusammenhang wird vom Bayerischen Landeskriminalamt eine Belohnung von insgesamt

5.000 EURO

für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung der Tat oder Ergreifung des Täters / der Täter führen.

Zur Klärung des Sachverhalts bitten Staatsanwaltschaft und Kripo erneut die Bevölkerung um Hinweise in dem Fall unter der Telefonnummer 08031 / 200-0 oder jede andere Polizeidienststelle: