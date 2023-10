HALDENWANG (LKR. GÜNZBURG). In der Sendung „Aktenzeichen XY“ vom 11.10.2023 stellen die Ermittler der Neu-Ulmer Kriminalpolizei einen Raubüberfall auf einen Kurierfahrer vor, bei dem am 21.12.2022 bislang noch unbekannte Täter mehrfach auf das Opfer einschlugen und anschließend einen Teil der Ladung entwendeten. Die Tat wurde von Videokameras aufgezeichnet, Ausschnitte daraus sind in der Sendung zu sehen.

Zwischenzeitlich ist zum Tatablauf bekannt, dass es sich um drei männliche Unbekannte gehandelt hat. Einer der Täter schlug und trat unmittelbar auf den 24-jährigen Geschädigten ein, die anderen beiden Täter nahmen insgesamt vier sogenannte „Safebags“ an sich. Einer dieser beiden hatte eine Schusswaffe bei sich. Anschließend flohen sie über den Hof vermutlich in ein nahegelegenes Waldstück.

Ein Zeuge beobachtete in Konzenberg rund eine halbe Stunde vor dem brutalen Überfall einen dunklen Transporter, besetzt mit drei Männern. Einer der Männer rauchte, das Fahrzeug hatte ein rumänisches Kennzeichen.

Die Ermittler vermuten, dass die Täter nach dem Überfall mit einem Fahrzeug auf die BAB 8 in Richtung München geflohen sind. Zeugen meldeten am nächsten Tag den Fund der geraubten leeren „Safebags“ nahe der Anschlussstelle Odelzhausen, rund 70 Kilometer vom Tatort entfernt, auf Höhe des Ortes Sulzemoos/Orthofen. Die „Safebags“ enthielten vor dem Raub Päckchen mit verschiedensten Gegenständen im Gesamtwert von rund 20.000 bis 25.000 Euro. Die Gegenstände werden im Rahmen der Sendung teilweise vorgestellt.

Hoffnungen setzen die Ermittler auf weitere Zeugenaussagen zu den drei unbekannten Tätern. Diese waren alle im Alter zwischen 25 und 35 Jahren und rund 185 cm groß. Darüber hinaus gibt es folgende Beschreibung:

Täter 1: sehr sportlich, eventuell Kampfsportler

Täter 2: bewaffnet mit einer Schusswaffe, Bauchansatz, bewegte sich träger

Täter 3: normale bis kräftige Statur, helle Maske, Schuhe mit hellen Applikationen

Die Kripo richtet folgende Frage an die Bevölkerung:

Wer hat im Vorfeld oder nach der Tat eventuell die drei Personen wahrgenommen?

Wer kann nähere Angaben zu dem beobachteten Transporter machen?

Wem sind in Haldenwang oder Konzenberg Personen oder eine Dreiergruppierung aufgefallen?

Wer hat die Personen oder ein Fahrzeug bei ihrer Flucht oder danach auf der BAB 8 beobachtet?

Wem ist aufgefallen, dass die „Safebags“ bei Sulzemoos/Orthofen entsorgt wurden?

Zudem appellieren die Ermittler an mögliche Mitwisser der Tat: Das 24-jährige Opfer wurde bei der Tat unnötig brutal angegriffen, die Täter haben sogar den möglichen Tod des Mannes in Kauf genommen. Mögliche Mitwisser können sich anonym an die Polizei wenden und so dabei helfen, dieses brutale Verbrechen aufzuklären. (KPI Neu-Ulm)